¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de ‘El Caballero de los Siete Reinos’ en HBO Max? Horarios por país y detalles del nuevo episodio

¡Regresa la Magia de Poniente! El Estreno de "El Caballero de los Siete Reinos"

La anticipación crece entre los seguidores del universo de Juego de Tronos con el lanzamiento del tercer capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" en HBO Max. Este nuevo episodio, titulado "The Squire", promete aventuras llenas de honor y desafíos.

El próximo 1 de febrero (o 2 en algunas regiones), HBO Max presentará el tercer episodio de «El Caballero de los Siete Reinos», una emocionante precuela de *Juego de Tronos*. La serie, ambientada 90 años antes de la saga original, nos sumerge en la vida de un caballero errante y su joven escudero. Con las primeras imágenes ya vistas, los aficionados están listos para una representación más cruda y realista de Westeros.

¿A qué hora podrás ver el episodio 3 de «El Caballero de los Siete Reinos»?

Para un estrenos coordinado en todo el mundo, HBO lanzará «The Squire» a las 10:00 p.m. ET simultáneamente. Esto significa que mientras en América el episodio se verá el domingo por la noche, en Europa y el Cono Sur de América Latina, los fans tendrán que esperar hasta la madrugada del lunes. Aquí tienes los horarios específicos por país para no perderte el estreno:

Trama del episodio 3: «The Squire»

En «The Squire», la tranquila mañana del campamento de Ashford se convierte en caos al comenzar el torneo. Egg, el joven escudero, enfrentará retos inesperados mientras intenta domar al caballo de Dunk, su mentor. La tensión aumentará cuando Dunk reciba una inusual propuesta durante el torneo y se cruce con el príncipe Aerion Targaryen, quien mostrará su lado más oscuro. La situación se tornará crítica cuando una titiritera, Tanselle, realice una actuación inesperada, provocando la ire del príncipe. Esto llevará a un acto de defensa por parte de Dunk, que resultará en un enfrentamiento decisivo y dramático. La historia culmina con Dunk encarcelado, un sacrificio que lo pone en una posición compleja frente a las intrigas de la corte.

Calendario de episodios de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada de la serie constará de seis episodios, que se lanzarán semanalmente cada domingo (o lunes temprano según dónde estés). Aquí te dejamos el calendario para seguir las peripecias de Dunk y Egg:

Buen dato: la segunda temporada ya ha sido confirmada, asegurando más aventuras para los caballeros errantes, adaptando obras de George R.R. Martin, como *La Espada Leal*.

Paralelamente, *House of the Dragon* regresará para una tercera temporada en verano de 2026, sumando más capítulos a la rica historia de los Siete Reinos.