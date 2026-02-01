Alcaraz se impone a Djokovic y lidera 2-1 en la final del Australian Open

El Australian Open 2026 se convierte en un hito del tenis al enfrentar a los titanes Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en una emocionante lucha por el título. La transmisión comienza a las 5:30 del domingo (hora Argentina) por ESPN y Disney+.

En esta final, Alcaraz tiene la oportunidad de inscribir su nombre en la historia al convertirse en el jugador más joven en alcanzar la hazaña de ganar todos los Grand Slams. Con solo 22 años y 272 días, podría superarlo frente a la marca establecida por Rafael Nadal, quien lo logró a los 24 años y 102 días en el US Open 2010.

Un momento clave: Djokovic dominó el primer set, complicando a Alcaraz. (Photo by Martin KEEP / AFP)

Por su parte, Djokovic, a sus 38 años y 255 días, busca romper un récord al convertirse en el primer tenista en ganar 25 Grand Slams, superando los 24 de Margaret Court. Esta victoria lo alejaría aún más de los 23 títulos de Serena Williams y los 22 de Rafael Nadal y Steffi Graf. “Hay historia en juego para los dos”, afirmó el serbio antes del partido.

Primer Set: Dominio de Djokovic

Desde el inicio, ambos jugadores tuvieron dificultades para romper el servicio del rival. En el cuarto juego, Djokovic aprovechó varios errores no forzados de Alcaraz y logró quebrar el saque, confirmándolo para poner el marcador 4-1 a su favor. El serbio mostró superioridad al leer el saque de Alcaraz y mantenerlo a la defensiva, llevándose el primer set con un claro 6-2.

Reacción de Alcaraz en el Segundo Set

No obstante, Alcaraz ajustó su juego y comenzó a presionar a Djokovic, que mostraba algunas fisuras. Con una agresiva devolución, logró romper el saque del serbio en el tercer juego y se llevó el set 6-2, igualando la contienda.

Desarrollo del Tercer Set

En el tercer set, ambos tenistas comenzaron a mostrar un alto nivel en su servicio. Sin embargo, Alcaraz, bajo la atención del icónico Rafael Nadal en las gradas, logró quebrar nuevamente el saque de Djokovic. El serbio luchaba por mantenerse competitivo y, a pesar de sus esfuerzos, Alcaraz se llevó el set 6-3, manteniendo el ímpetu y aprovechando los errores de su rival.

Un Encuentro Inolvidable

El final de este partido promete ser apasionante, con Alcaraz mostrando un tenis dinámico y un Djokovic que, contra todo pronóstico, busca aferrarse a su legado. La adrenalina está al máximo y la historia del tenis aguarda un nuevo capítulo que será recordado por generaciones.