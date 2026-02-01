Santiago Fillol: El cordobés que podría llevar un Oscar a Argentina con Sirât

"Sirât, trance en el desierto", una obra del director Oliver Laxe, ha captado la atención no solo de los críticos, sino también de los habitantes de Argentina, ya que compite por el prestigioso Oscar a la Mejor Película Internacional. Esta profunda historia cuenta con la colaboración del cordobés Santiago Fillol, quien, como coguionista, ha dejado su marca en este fascinante proyecto cinematográfico.

Una trama conmovedora y un viaje a través del desierto

La película narra el viaje de un padre, interpretado por Sergi López, y su hijo menor en busca de su hija adolescente, desaparecida hace varios meses en el vibrante contexto de las raves del Magreb en Marruecos. Fillol, quien ha vivido tanto en Córdoba como en Barcelona, ha trascendido fronteras con su talento, aportando una perspectiva única a la historia.

Premios y reconocimientos

«Sirât» ha sido elogiada en festivales internacionales, obteniendo el Premio del Jurado en Cannes el año pasado. Su nominación para el Oscar, que se anunciará el 15 de marzo, ha encendido la esperanza de muchos aficionados al cine.

La conexión entre Fillol y Laxe

Fillol y Laxe han desarrollado una sinergia creativa, coescribiendo tres películas juntos. En una reciente entrevista, Fillol explicó que su objetivo al crear «Sirât» fue explorar las emociones humanas más profundas, donde el sonido juega un papel fundamental en cómo se perciben estas experiencias.

Reflexiones sobre el cine y su impacto

El coguionista reflexionó sobre la importancia del arte audiovisual como un medio para conectar con nuestras emociones más íntimas y compartir momentos de dolor y felicidad. Asegura que su labor es hacer espacio para que las imágenes fluyan, creando un puente entre el arte y la vida.

Un viaje personal y profesional

Fillol, quien obtuvo su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ha mantenido un equilibrio entre su vida en Argentina y España. «El amor por el cine y la literatura proviene de mis raíces argentinas», comentó, refiriéndose a su conexión con ambos mundos.

Una relación que va más allá del cine

El vínculo entre Fillol y Laxe, que se conocieron en la universidad, ha evolucionado en una amistad profunda, lo que ha fortalecido su colaboración creativa. Juntos han recolectado imágenes e ideas que han dado vida a «Sirât».

El apoyo de figuras icónicas como Almodóvar

La influencia del reconocido cineasta Pedro Almodóvar también se ha manifestado en este proyecto, aportando su experiencia y visión a este filme emocionalmente complejo. Fillol destaca la confianza que depositaron en ellos, lo que les permitió explorar nuevas fronteras artísticas.

Cine argentino en la encrucijada

Fillol se ha mostrado preocupado por el estado actual del cine en Argentina, enfatizando la necesidad de apoyar la diversidad creativa y financiera para que nuevas voces puedan emerger. La esperada ceremonia de los Oscars representa no solo un reconocimiento, sino también una oportunidad para revitalizar el cine argentino a nivel internacional.

El camino hacia los Oscars

El próximo viaje de Fillol a la ceremonia promete ser emocionante. «Vamos a compartir nuestro viaje con el equipo, algo que nunca imaginamos. La posibilidad de que nuestra obra llegue a tantas personas es simplemente increíble», concluyó el coguionista. «Sirât» no solo busca captar la atención de los académicos del cine, sino también resonar en los corazones de todos los que sean testigos de esta poderosa narrativa.