Incidentes Críticos en Chile | Diario Crónica

Durante el inicio de la Liga chilena, la barra brava de Universidad de Chile, conocida como “Los de Abajo”, desató el caos en el Estadio Nacional. Incidentes violentos obligaron a suspender el partido ante Audax Italiano, generando una ola de preocupación sobre la seguridad en los estadios.

Un inicio de torneo marcado por la violencia: el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano se convirtió en noticia no por el empate en el marcador, sino por los disturbios provocados por su hinchada. La protesta, motivada por el costo de las entradas, escaló rápidamente a un nivel alarmante, llevando a un incendio en la tribuna sur que generó pánico entre los asistentes y obligó a la suspensión del encuentro.

Incidentes alarmantes en el Estadio Nacional

El fuego y el humo, visibles desde diversas zonas del estadio, llevaron a una interrupción de aproximadamente diez minutos mientras las autoridades luchaban por controlar la situación. “Los de Abajo”, la facción más radical del club, se enfrontó con la policía, destrozó mobiliario y mantuvo un ambiente de tensión extrema que resalta la crítica situación de violencia en los estadios chilenos.

Antecedentes de violencia y sanciones

Este episodio no es aislado. Recordemos los graves incidentes de agosto pasado en Avellaneda, donde la barra también fue protagonista en eventos violentos, aumentando la preocupación de las autoridades y la comunidad futbolística.

Medidas drásticas y respuestas institucionales

Como resultado de los disturbios, cuatro hinchas fueron arrestados. Universidad de Chile condenó oficialmente las acciones y se comprometió a presentar querellas contra los involucrados. “No avalaremos ninguna manifestación violenta”, afirmó la dirigencia, asegurando que buscarán establecer un precedente para combatir la violencia en el deporte.

Impacto en el fútbol chileno

El inicio de la Liga, que se esperaba como el renacer de Universidad de Chile, se encuentra manchado por estas violentas escenas. Una vez más, se plantea la inquietud sobre cómo las demandas, por legítimas que sean, se traducen en caos, poniendo en riesgo a los aficionados y empañando la reputación del club.