Incendio devasta plantación de trigo cerca del Aeropuerto y Centro Atómico

Incendio en Ezeiza: Gran Desalojo pero el Centro Atómico Está Fuera de Peligro

Un intenso incendio afectó los bosques de Ezeiza la noche del viernes, pero las autoridades aseguran que la situación está bajo control y no representa un riesgo para el Centro Atómico de Ezeiza.

Incendio Controlado: Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, informó que el fuego se encuentra a una distancia segura del centro nuclear, situado a aproximadamente diez kilómetros. Este espacio cuenta con una vegetación controlada diseñada para impedir que las llamas se acerquen.

Acciones en Curso: Alrededor de las 22:25, varias dotaciones de bomberos voluntarios y brigadas forestales de la provincia trabajaban activamente para contener el incendio dentro de un perímetro determinado. «No debería extenderse más allá del área ya afectada», afirmó García, aunque alertó sobre posibles desprendimientos y exhortó a la población a evitar la zona cercana al incendio.

Causas en Investigación: Aunque el perímetro del fuego es relativamente pequeño, las causas del incendio aún se desconocen. García mencionó que, por lo general, los incendios forestales tienen un origen humano, aunque no necesariamente intencional. «Es crucial actuar con cautela en días de altas temperaturas. Eviten encender fuego y realicen tareas agrícolas con responsabilidad,» aconsejó el funcionario.

Recuerdos de Pasada Tragedia: Hace aproximadamente un mes y medio, Ezeiza fue escenario de un devastador incendio en el polo industrial. Este evento provocó múltiples explosiones, daños substanciales y alrededor de 20 heridos, aunque sin víctimas fatales. Aquella emergencia se inició el 14 de noviembre, desencadenando un caos que requirió la intervención de más de 900 personas y 70 camiones de bomberos, con llamas que superaron los 20 metros de altura.