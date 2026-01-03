Roberto Rojas: «El gran reto del Gobierno es aumentar las reservas en dólares»

A medida que comienza el nuevo año, la economía argentina se adentra en un panorama cambiario renovado, lleno de expectativas y incertidumbres. ¿Qué implicaciones trae consigo esta nueva etapa?

Con el inicio de 2026, la economía de Argentina navega a través de un nuevo régimen cambiario. Según el economista Roberto Rojas, en conversación con Canal E, la reciente subida del dólar oficial no debe ser sobrestimada. “Aunque se trate de un pequeño aumento, es importante señalar que es solo el primer día y podría haber una sobrerreacción en el mercado”, indicó, añadiendo que aún se está evaluando si el tipo de cambio se ajustará hacia la banda superior o permanecerá estable.

Sin embargo, el enfoque principal no radica en la cotización diaria. “El verdadero reto para el Gobierno es acumular la cantidad necesaria de dólares para fortalecer las reservas, así como para cumplir con los pagos de la deuda externa”, advirtió Rojas, quien subrayó que el problema estructural persiste: “La falta de capacidad de acumulación sigue siendo nuestro mayor desafío”.

El Desafío de las Reservas y el Manejo Financiero

Rojas expuso que, a pesar de la acumulación de dólares desde el inicio del mandato, el resultado neto es considerablemente menor. “Si restamos el impacto del turismo y los pagos de intereses, la acumulación se reduce a poco más de 3.000 millones de dólares”, precisó, lo que evidencia las limitaciones del modelo actual.

Con respecto al vencimiento de deuda programado para el 9 de enero, fue claro: “El Gobierno llega en una situación apretada”. No obstante, mencionó que se están implementando soluciones. “El ministro Caputo ha negociado un acuerdo de reposición con varios bancos por 7.000 millones de dólares, lo que podría ayudar a cubrir las obligaciones inmediatas”, explicó, considerando que estas acciones pueden ofrecer cierto respiro financiero.

El economista también comentó sobre el impacto que podría tener la reciente modificación en el ajuste de las bandas cambiarias. “Es un cambio que probablemente se refleje en los vencimientos a partir de marzo en adelante”, aseguró.

Inflación, Salarios y el Rompecabezas Macroeconómico

Acerca de la reacción del mercado, Rojas desestimó la posibilidad de una corrida cambiaria similar a la de las elecciones. “En la actualidad, la sobrerreacción es mucho menor y es probable que se mantenga dentro de la banda establecida”, afirmó. Sin embargo, reconoció que el verdadero problema radica en el escenario interno. “Estamos lidiando con una inflación que se presenta en pesos, pero si no ajustamos la banda, eventualmente se traducirá en dólares”, advirtió.

This ongoing situation plantea un dilema delicado: “La única manera de reducir costos es a través de una disminución aún mayor en los salarios, que ya están bastante devaluados, o fomentando la importación de más productos del exterior”, lo que podría afectar negativamente nuestra balanza comercial.

En relación a los precios, Rojas anticipó cierta continuidad: “Es probable que la inflación siga en un rango de 0.4% a 0.3% menos”, alertando que estabilizarse en niveles del 2% al 3% mensual representa un desafío serio para la economía argentina.