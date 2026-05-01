Incendio en Avenida Corrientes: 10 heridos y un arresto

Un violento incendio se desató esta madrugada en un edificio del barrio porteño de San Nicolás, dejando al menos diez personas heridas y un hombre detenido tras iniciar las llamas en medio de una discusión.

Desde primeras horas del jueves, las autoridades respondieron rápidamente al llamado de emergencia en la intersección de Corrientes y Paraná, donde el fuego se propagó en un departamento del séptimo piso. Equipos de bomberos y personal de emergencias trabajaron intensamente para controlar la situación, evacuando a 25 vecinos.

Respuesta rápida de los servicios de emergencia

El incendio requirió la actuación de tres dotaciones de bomberos y efectivos de la Comisaría Vecinal 1B, así como del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). A pesar de que el fuego fue contenido rápidamente, se realizó un corte total en la zona para garantizar la seguridad durante las operaciones de rescate y control.

Personas afectadas y atención médica

De las diez personas que recibieron atención médica, había dos menores y ocho adultos. La mayoría fue tratada con oxigenación en el lugar, mientras que dos pacientes debieron ser trasladados al Hospital Ramos Mejía por intoxicación con monóxido de carbono.

El origen del fuego: un altercado doméstico

Las horas posteriores al incidente revelaron que el siniestro se originó tras un conflicto entre un hombre de nacionalidad peruana y su pareja. El hombre, previamente procesado por delitos graves, se encuentra detenido mientras la Unidad de Flagrancia Este investiga los hechos. Fuentes cercanas indican que él había estado bajo monitoreo con una tobillera electrónica.

Testimonio de la víctima

La mujer, también peruana y madre de una bebé de solo un año, logró salir con la asistencia de los bomberos. En el hospital, acusó a su pareja de iniciar el fuego de manera intencional, lo que complica aún más la situación para el detenido.