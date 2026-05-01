ANSES: Pagos y Aumentos de Mayo 2026

ANSES Anuncia Aumento del 3.4% para Jubilaciones y Nuevos Montos en Mayo 2026

El mes de mayo trae buenos cambios para los jubilados y pensionados, ya que la ANSES ha establecido un incremento del 3.4% en los haberes, además de un bono fijo de $70.000 que se mantiene sin cambios.

Aumentos Confirmados en Jubilaciones y Pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha oficializado los nuevos montos que comenzarán a regir a partir de mayo de 2026. Estos incluyen:

Jubilación mínima: $463.174,10 (incluyendo bono)

$463.174,10 (incluyendo bono) Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.539,28 (incluyendo bono)

$384.539,28 (incluyendo bono) Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 (incluyendo bono)

$345.221,87 (incluyendo bono) Pensión Madre de 7 hijos: $463.174,10 (incluyendo bono)

Fechas de Pago para Jubilados y Pensionados

Jubilados y Pensionados con Haber Mínimo

Los jubilados que perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar a partir de la segunda semana de mayo, distribuidos según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Jubilados y Pensionados que Superen el Haber Mínimo

Para aquellos que superan el haber mínimo, las fechas de cobro son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Detalles sobre el Bono Congelado y Otros Beneficios

El bono de $70.000 se mantendrá fijo y no se actualizará en mayo de 2026, según el decreto oficial publicado el 29 de abril. Este bono es un componente clave del apoyo económico a jubilados y pensionados en todo el país.

Montos de la Asignación Universal por Hijo

Las fechas de cobro para la Asignación Universal por Hijo serán similares a las de los jubilados, comenzando el 11 de mayo y culminando el 22 de mayo, siguiendo esta distribución:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignaciones Varias y Desempleo

Las fechas para otras asignaciones y prestaciones, como la Asignación por Embarazo y la Prestación por Desempleo, seguirán un cronograma similar con mínimos cambios, asegurando así que todos los beneficiarios reciban sus pagos a tiempo.

Impacto en los Beneficiarios

Este incremento y la continuidad del bono son medidas estratégicas del Gobierno para apoyar a quienes dependen del sistema previsional y mitigar el impacto de la inflación en su calidad de vida.