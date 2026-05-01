Megadeth se despide de Argentina con un show explosivo: ¡sus fans piden más!

El icónico grupo de thrash metal, Megadeth, ofreció un concierto espectacular en Tecnópolis, marcando un hito en la relación con su apasionado público argentino. Esta actuación podría ser la última, ya que su líder, Dave Mustaine, enfrenta serios problemas de salud.

Un Amor Inquebrantable

La pasión de los argentinos por Megadeth es indiscutible. Desde su primera presentación en 1994, la banda ha cosechado un fervor que muchos sostienen supera incluso al de Metallica en esta parte del mundo.

Un Regreso Especial

El regreso de Megadeth a Buenos Aires fue particularmente emotivo, con 35,000 fanáticos present, en medio de una atmósfera vibrante. La noche fue testigo de un setlist que incluyó tanto clásicos como nuevas melodías, convirtiendo el evento en una celebración de la música metal.

Reconocimiento a la Trayectoria

Previo al concierto, Megadeth fue homenajeado por la Legislatura Porteña como Miembro Destacado de la Cultura, un reconocimiento que resalta su relación única con Argentina. Un emocionado Mustaine expresó su gratitud, destacando el vínculo especial que comparten con su público local.

El Clamor de los Fans

Desde temprano, la expectación se palpaba en el aire, con los seguidores vistiendo camisetas negras y accesorios típicos del género. A pesar de algunos contratiempos logísticos, como el tráfico, la multitud permaneció entusiasta y lista para disfrutar de la música de su banda favorita.

El Concierto: Un Viaje a Través del Tiempo

A las 21:30, la banda subió al escenario con Mustaine liderando, mostrando su característica energía y chispa. El repertorio incluyó himnos como Tipping Point y I Don’t Care, que anticipan su nuevo álbum, conocido como «El álbum blanco».

Himnos que Resuenan

A medida que la noche avanzaba, no faltaron los temas emblemáticos como Hangar 18 y Sweating Bullets, que hicieron vibrar al público. La interacción entre Mustaine y los fans fue intensa, especialmente durante la interpretación de Symphony of Destruction, donde el clamor de “Aguante Megadeth” resonó en todo Tecnópolis.

Un Final Memorável

El show culminó con una potente interpretación de Holy Wars, dejando a los asistentes con el deseo de más. Agradecidos y emocionados, los fans le dieron una despedida apasionada, esperando que este no fuera un adiós definitivo, sino un “hasta pronto”.