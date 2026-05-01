Javier Milei responde a Kicillof: “Buscamos un presidente, no un embajador extranjero” – Cobertura EN VIVO de sus medidas en el portaaviones Nimitz.

La Fuerte Respuesta de Kicillof tras la Visita de Milei al Portaaviones Nimitz
La visita de Javier Milei al USS Nimitz ha generado controversia. El gobierno de Kicillof emite un contundente mensaje sobre el papel del presidente argentino en el escenario internacional.
Criticas al Encuentro con Estados Unidos
La reciente visita del presidente Javier Milei al portaaviones estadounidense USS Nimitz, actual anclado en el Mar Argentino, ha hecho eco en el ámbito político. Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, no tardó en expresar su desacuerdo. «La Argentina necesita un presidente que actúe como tal, y no como un embajador extranjero», afirmó enérgicamente.
Reacciones en Redes Sociales
El funcionario fue más allá en su crítica, dirigiéndose directamente a Milei en su cuenta de X: «Presidente @JMilei: la recepción constante de autoridades y embarcaciones militares de EE.UU. corresponde al embajador de ese país, no a usted. Su obligación es con la Argentina».
La Importancia de la Investidura Presidencial
Bianco enfatizó la importancia de mantener la dignidad de la investidura presidencial, subrayando que «somos un país demasiado grande para que el presidente degrade la investidura día tras día con estos episodios». Estas declaraciones resaltan la creciente tensión entre la gestión actual y la percepción de soberanía en el contexto internacional.