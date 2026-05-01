Costos de Ampliación de Cocina en Mayo 2026

El mercado inmobiliario en Argentina se mueve, pero los costos de construcción aún son un reto. Si estás pensando en renovar tu cocina, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre precios y créditos disponibles.

En mayo de 2026, realizar una renovación o ampliación de cocina conlleva una inversión considerable. Aunque los precios en dólares se han estabilizado, el costo en pesos sigue siendo elevado, lo que complica los planes de reforma.

Costos de Renovación: ¿Cuánto necesitas invertir?

Según el último informe de Reporte Inmobiliario, remodelar una cocina estándar de 5,6 m² cuesta alrededor de $9.236.697 (aproximadamente US$6.220), tomando en cuenta los índices de febrero. Este gasto representa un aumento del 15,83% en pesos durante el último año, mientras que el precio en dólares disminuyó 4,83%.

Este presupuesto incluye todos los necesarios: demolición, renovación de cañerías, una nueva mesada de granito, muebles adecuados, grifería, instalación eléctrica, revestimientos y pintura. Si la reforma incluye también el baño, el precio total asciende a $17.513.630, o unos US$11.793.

El Costo de Ampliar tu Cocina

Si planeas ganar espacio o integrar ambientes, el costo de construcción se convierte en un factor crucial. En marzo de 2026, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) del Gran Buenos Aires mostró un aumento del 2.5% mensual. Las cifras indican que ya se paga más de $2.000.000 por metro cuadrado.

Por lo tanto, ampliar una cocina puede incrementar los costos entre un 20% y un 40% en comparación con una simple reforma.

Opciones de Financiamiento para tu Reforma

Con el contexto actual, contar con un crédito adecuado se vuelve esencial para realizar estas remodelaciones. Diversos bancos ofrecen opciones específicas para refacciones que permiten financiar hasta el 100% del presupuesto en muchos casos.

Banco Ciudad

Financia hasta el 100% de la obra, con un plazo máximo de 10 años y una tasa del 10.5% + UVA.

Banco Nación

Préstamos del 75% del presupuesto, con plazos de 5, 10 o 15 años y tasas del 6% o 12%.

Banco ICBC

Ofrece hasta el 100% del presupuesto con un tope máximo de $200 millones y un plazo de hasta 20 años.

Banco Supervielle

Financia hasta el 50% de la tasación con plazos de hasta 15 años y una tasa del 15%.

Banco Patagonia

Máximo de hasta el 25% del valor de la propiedad, con tasas competidoras y plazos de hasta 30 años.

Banco Comafi

Financia hasta el 50% del valor de la vivienda con un tope de $350 millones y tasas de 12.50%.

Claves para Diseñar tu Nueva Cocina

Al proyectar una cocina, es fundamental plantear un diseño que maximice tanto la funcionalidad como el confort. Es esencial considerar el espacio disponible, las instalaciones eléctricas y la disposición de los elementos.

Las medidas estándar son una guía útil. Por ejemplo, la altura del bajo mesada debería ser de 90 cm y la profundidad de 60 cm para facilitar el trabajo en la cocina. Además, planificar un espacio fluido entre los pasillos y evitar zonas congestionadas son factores que influirán en tu experiencia diaria.

La regla del triángulo es otro principio fundamental en la disposición de la cocina: conectar las zonas de almacenamiento, preparación y cocción eficientemente para optimizar la movilidad.

Hoy en día, la cocina ha dejado de ser simplemente un lugar funcional para convertirse en un espacio social, integrándose a otros ambientes del hogar. Esta transformación resalta la importancia de diseñar un espacio no solo estético, sino también práctico, que favorezca la interacción familiar y social.

En un mercado que comienza a revivir, invertir en tu cocina no solo mejora tu calidad de vida, sino que también se convierte en un activo significativo dentro del hogar.