Incendio en El Hoyo: Confirman que fue intencional y el gobernador asegura que los culpables ‘irán a prisión’

En un devastador episodio de incendios que afecta a Chubut, el gobernador Ignacio Torres reveló que el fuego en Puerto Patriada fue provocado deliberadamente, prometiendo justicia para los responsables.

Incendio Intencional en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que el incendio que asola El Hoyo fue «intencional». En una intensa conferencia de prensa, destacó que quienes inicien fuegos de esta magnitud enfrentan penas severas. «Los responsables van a terminar presos», aseguró con firmeza.

Detalles del Incendio y Operativo de Emergencia

Torres explicó que el fuego se desató en un momento crítico, cuando muchas familias y turistas se encontraban en la zona. «La prioridad ahora es controlar el fuego», enfatizó, indicando que el operativo cuenta con más de 180 combatientes y diversos recursos, incluyendo cinco aviones hidrantes y un helicóptero que están luchando contra las llamas.

Colaboración Interprovincial y Recursos Adicionales

El mandatario también destacó la cooperación con otras provincias, mencionando el apoyo del gobernador de Santiago del Estero, quien ha brindado un avión hidrante de mayor capacidad. «No hay grietas; brigadistas nacionales y provinciales trabajan juntos para combatir el fuego», resaltó.

La Situación Actual y Medidas de Seguridad

Durante la conferencia, Torres trató de llevar tranquilidad a la población, asegurando que están actuando rápidamente ante cualquier necesidad de evacuación. A día de hoy, hay cinco focos activos en la región, de los cuales el de Cholila está controlado y también se determinó que fue intencional. El fuego en El Turbio está contenido en un 90%, mientras que los incendios en el Parque Nacional Los Alerces y Lago Engaño se encuentran bajo control.

Impacto del Incendio en Puerto Patriada

El fuego en Puerto Patriada ha afectado a más de 1.800 hectáreas, y el lunes fueron evacuados más de 3.000 turistas en un esfuerzo por garantizar la seguridad de todos. «Este es el incendio que requiere nuestra mayor atención en este momento», concluyó Torres.