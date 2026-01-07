Elon Musk y los 10 más ricos del mundo: un repaso de sus fortunas

El inicio de 2026 trae un panorama intrigante en la lista de los más ricos del mundo, con Elon Musk reafirmando su puesto de líder en un entorno bursátil volátil que ha impactado a muchos de sus competidores.

A lo largo de este mes, seis de los diez primeros lugares vieron un descenso en sus patrimonios, en medio de las fluctuaciones del mercado. Sin embargo, el magnate de Tesla y SpaceX ha logrado reforzar su posición tras un incremento notable en su fortuna.

Las 10 Fortunas Más Grandes a Inicio de 2026

1. Elon Musk

Patrimonio: u$s726.000 millones — Aumentó u$s244.000 millones respecto al mes anterior. Su reciente éxito está impulsado por el repunte de SpaceX y el restablecimiento de sus opciones sobre acciones de Tesla.

2. Larry Page

Patrimonio: u$s257.000 millones — Cayó u$s5.000 millones. El cofundador de Google se vio afectado por la baja de las acciones de Alphabet en medio de la turbulencia del mercado.

3. Larry Ellison

Patrimonio: u$s245.000 millones — Disminuyó u$s8.000 millones. Las pérdidas en las acciones de Oracle han impactado su fortuna considerablemente.

4. Jeff Bezos

Patrimonio: u$s242.000 millones — Cayó u$s2.000 millones. Aunque mantiene su posición, su patrimonio ha visto un ligero descenso.

5. Sergey Brin

Patrimonio: u$s237.000 millones — Bajó u$s6.000 millones. Junto a Page, también ha sentido el efecto de la caída de Alphabet.

6. Mark Zuckerberg

Patrimonio: u$s226.000 millones — Aumentó u$s4.000 millones. A pesar de la volatilidad, Zuckerberg sigue siendo uno de los grandes actores en la lista.

7. Bernard Arnault

Patrimonio: u$s195.000 millones — Aumentó u$s5.000 millones. El magnate del lujo ha visto una mejora que lo mantiene como el empresario más rico de Europa.

8. Jensen Huang

Patrimonio: u$s162.000 millones — Creció u$s8.000 millones, destacándose como uno de los principales beneficiados del mes.

9. Warren Buffett

Patrimonio: u$s149.000 millones — Cayó u$s3.000 millones, aunque su posición en el ranking se mantiene sólida.

10. Steve Ballmer

Patrimonio: u$s147.000 millones — Disminuyó u$s2.000 millones. A pesar de la merma, Ballmer retoma su espacio entre los diez primeros.

Contexto Actual de las Fortunas Globales

Según informes recientes, las diez mayores fortunas del mundo suman un total de u$s2,6 billones, aproximadamente u$s200.000 millones más que el mes anterior. Las variaciones en los patrimonios son resultado directo de la volatilidad en los mercados financieros.

A medida que el mercado continúa fluctuando, estos patrimonios son susceptibles a cambios constantes debido a la dinámica de las cotizaciones bursátiles. Cada día se vuelven a evaluar, reflejando las realidades del entorno financiero global.