Veteranos argentinos y británicos conquistan juntos el Aconcagua

En un acto conmovedor, quince veteranos de la Guerra de Malvinas se reúnen en Luján de Cuyo para rendir homenaje y preparar una expedición histórica: el ascenso al Aconcagua en nombre de la paz.

Una jornada memorable al pie del Aconcagua

Lo que alguna vez fue un conflicto bélico se transforma en un símbolo de unión en Mendoza. Nueve veteranos argentinos y seis británicos, todos con edades entre 60 y 70 años, se encontraron para compartir recuerdos y vivencias en un homenaje que precede a su ambicioso reto: escalar la montaña más alta de América.

El significado de la “Cumbre por la Paz”

A 43 años del histórico enfrentamiento en el Atlántico Sur, Luján de Cuyo fue el escenario de un acto oficial que incluyó una comida en el campamento Nido de Cóndores, situado a más de 5,500 metros sobre el nivel del mar. Este lugar emblemático es conocido por sus difíciles condiciones climáticas, representando un desafío considerable para los montañistas.

Transformando el pasado bélico en un mensaje de paz

Durante el encuentro, los veteranos intercambiaron historias y reflexiones cargadas de significado. Este esfuerzo, según los organizadores, va más allá del deporte y busca erradicar los vestigios de un pasado bélico, promoviendo un mensaje de paz y superación.

La iniciativa y el apoyo institucional

La propuesta, ideada por Oscar Barrios, presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, se centra en la importancia de visibilizar el impacto del conflicto en ambas naciones, dejando de lado símbolos de guerra y priorizando la comunicación. La iniciativa cuenta con el respaldo de autoridades mendocinas y diplomáticos, incluyendo a la embajadora británica.

Una cálida bienvenida en Mendoza

En el marco de las actividades preparatorias, se llevó a cabo un evento en la Municipalidad de Mendoza, donde los veteranos fueron recibidos con una degustación de vinos y una comida compartida, marcando el inicio de esta experiencia humanitaria.

Voces de los veteranos

Ricardo Ezequiel González, un veterano argentino que luchó en Puerto Darwin, expresó con entusiasmo el significado de la expedición: “Es lo más lindo que pasó. Ahora, juntos, vamos a intentar subir al coloso de América y tocar la cumbre por la paz”, subrayando que el objetivo es mayor que el desafío físico.

Por su parte, Stephen Crosland, un veterano británico, destacó la calidez del recibimiento en Mendoza, sintiéndose honrado de compartir este momento con quienes alguna vez fueron considerados enemigos. “La palabra es paz”, afirmó.

Detalles del ascenso al Aconcagua

La “Cumbre por la Paz” está programada para llevarse a cabo entre el 5 y el 20 de enero de 2026, comenzando desde el Parque Provincial Aconcagua, lugar de acceso principal al impresionante parque montañoso del país. Antes del inicio oficial, se realizarán encuentros institucionales para reconocer la valentía de los participantes.

La expedición contempla un proceso de aclimatación que respetará los rigurosos protocolos de seguridad de alta montaña, convirtiendo la llegada a la cumbre en un poderoso mensaje de reconciliación.

Un cierre significativo

El evento culminará con la participación de Geoffrey Cardozo, un militar británico destacado por su papel en la identificación y sepultura de soldados argentinos caídos en Malvinas, reforzando aún más el simbolismo de esta cumbre.