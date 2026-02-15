Incendio en refinería de petróleo en La Habana agrava la crisis energética en Cuba

Este viernes, un incendio se desató en la refinería Ñico López, ubicada en el puerto de La Habana, exacerbando la ya crítica situación energética que enfrenta la isla.

Un evento alarmante en medio de la crisis: La llamativa columna de humo que emergió de la refinería Ñico López en la bahía de La Habana atrajo la atención de la agencia de noticias AFP, que reportó la rápida disolución del fuego.

Detalles del incendio

Según el Ministerio de Energía y Minas de Cuba, el fuego inició en uno de los almacenes de la refinería. La entidad confirmó que «la causa está bajo investigación» a través de un comunicado en redes sociales.

Ubicación crítica

El siniestro ocurrió cerca de dos buques petroleros atracados en el puerto, un lugar crucial en el contexto de la escasez energética actual.

Ayuda humanitaria en camino

Un día antes, el puerto recibió dos barcos de la Armada mexicana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria, lo que subraya la delicada situación que enfrenta la nación caribeña.

Crisis energética persistente

Desde que el expresidente estadounidense Donald Trump impuso restricciones al suministro de petróleo a Cuba, la isla ha estado al borde de un colapso eléctrico. La situación se ha agravado recientemente con la pérdida de su principal proveedor de crudo tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela.

Declaraciones del presidente cubano

El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió el pasado 5 de febrero sobre «tiempos difíciles» y anunció un plan de ahorro energético en respuesta a la crisis.

Medidas de emergencia

El gobierno cubano ha implementado varias acciones para conservar sus reservas de combustible, incluyendo el cierre de universidades y la reducción del horario escolar y laboral. También se han limitado las ventas de combustible, afectando el transporte público y la atención médica.

Alarma internacional

La Organización de las Naciones Unidas expresó este viernes su preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Cuba. Su inquietud se centra en la escasez de recursos esenciales para la población, que lleva años padeciendo severas restricciones debido al embargo estadounidense.