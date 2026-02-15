Javier Milei y Paolo Rocca: Un Nuevo Capítulo de Paz Constructiva Tras la Polémica

El reciente acercamiento entre el gobierno de Javier Milei y el conglomerado Techint marca el inicio de una nueva relación comercial sin rencores. Con múltiples proyectos a la vista, ambas partes buscan dejar atrás la confrontación para enfocarse en el futuro.

Tras un periodo de tensiones y críticas, el gobierno de Javier Milei y Techint han encontrado un terreno de cooperación. Este nuevo enfoque, descrito como una “paz constructiva” por fuentes bien conectadas, busca aprovechar las diversas oportunidades comerciales que se presentan en el horizonte.

Condiciones y Nuevas Oportunidades

Techint ha recibido claro el mensaje: la política del gobierno sigue firme y, si desea participar en los multimillonarios proyectos que se están gestando, será bajo las mismas reglas que todos los demás. En este sentido, la empresa deberá competir en condiciones equitativas, especialmente en iniciativas clave relacionadas con Vaca Muerta.

Las Expectativas del Mercado

Inversores de todo el mundo están evaluando la viabilidad de sus proyectos en un entorno económico convulso. La atención se centra en que los costos son prioritarios, y cualquier sobreprecio no será tolerado. Esto presenta un desafío para empresas como Techint, que debe adaptar su estrategia si desea triunfar en este escenario.

Competición por el Gasoducto Vaca Muerta-Río Negro

Uno de los ámbitos donde Techint competirá es la construcción del gasoducto Vaca Muerta-Río Negro. Curiosamente, pese a haber perdido la licitación inicial para la provisión de tubos ante competidores internacionales, la firma está dispuesta a asumir el desafío de ejecutar el proyecto. Esto implica trasladar y colocar los tubos, un giro significativo que demuestra la flexibilidad de la empresa.

El Proyecto de Exportación de GNL

Este gasoducto tiene como objetivo fundamental abastecer el proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL). Southern Energy, un consorcio que incluye a grandes jugadores como YPF y Pan American Energy, está a la cabeza de esta iniciativa, que promete una inversión total superior a 15,000 millones de dólares durante las próximas dos décadas.

Retos y Estrategias de Competencia

La disputa por la adjudicación de la obra civil se resolverá a finales de marzo. Techint llega a esta instancia respaldado por su vasta experiencia en construcción de gasoductos, habiendo trabajado en importantes proyectos de infraestructura energética en el país. Sin embargo, su principal rival es un consorcio internacional que también busca implementar su capacidad técnica durante este ambicioso proyecto.

Iniciativas Futuras en Vaca Muerta

Además del gasoducto mencionado, hay otros importantes desarrollos en marcha relacionados con Vaca Muerta. Entre ellos, la ampliación del gasoducto Perito Moreno y otra conexión directa con Brasil para la provisión de gas. Este último es vital dado el contexto actual de la oferta energética en la región.

Con cada vez más proyectos en el tintero, se hace evidente que tanto Milei como Techint están apenas comenzando a diseñar un camino hacia adelante. La situación del sector energético en Argentina, donde la capacidad instalada se mantiene superior al 85%, presenta un panorama alentador para la inversión y el crecimiento.