Incendio Forestal Devasta 12,000 Hectáreas en El Hoyo: La Lucha Continúa

Chubut en Llamas: La Emergencia por Incendios Afecta Más de 11.000 Hectáreas

El desastre ambiental en Chubut se agrava. Este fin de semana, casi 12.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en El Hoyo, una cifra alarmante que duplica los informes anteriores.

La situación es crítica y el Gobierno provincial ha actualizado la información, revelando que 11.970 hectáreas están bajo las llamas. La vegetación afectada incluye matorrales, bosques nativos y áreas implantadas.

La Magnitud del Daño

La cifra, que se duplicó en menos de 24 horas, resalta la severidad del evento. A primera hora del sábado, se habían reportado 5.260 hectáreas quemadas, lo que hace que la actualización sea aún más impactante.

Desafíos en la Lucha Contra el Fuego

Los brigadistas tuvieron un avance positivo en las labores hasta primeras horas de la tarde del sábado. Sin embargo, el clima cambió drásticamente: el viento se intensificó y reactivó el fuego en varios frentes.

Operaciones Aéreas Complicadas

Las aeronaves lograron realizar operaciones en áreas críticas como La Angostura y El Balcón, pero la situación se tornó más complicada cuando el viento aumentó. El fuego comenzó a propagar hacia El Pedregoso y los sectores aledaños.

Peligro Inminente para Infraestructuras

Las llamas amenazan a la Usina y la Escuela de El Coihue. Se han dispuesto equipos con maquinaria pesada y cisternas para proteger estas infraestructuras vitales, mientras se monitorea la actividad del incendio en la zona.

Nuevos Frentes de Combate

El fuego ha avanzado en zonas como Cárdenas, afectando el Establecimiento El Trueno y Bahía Las Percas. En Aserradero Franco, la situación se ha complicado con el incendio propagándose hacia La Burrada, donde se ejecutaron cortafuegos con maquinaria vial.

Refuerzo en las Brigadas de Emergencia