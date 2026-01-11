Trump advierte a Cuba: negociar «antes de que sea tarde», sin más petróleo ni dinero de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos lanza una advertencia contundente a Cuba, implicando que la falta de un acuerdo podría interrumpir cruciales suministros de petróleo y financiación provenientes de Venezuela.

La Advertencia de Trump a Cuba

Donald Trump ha instado a Cuba a «llegar a un acuerdo» o enfrentar severas consecuencias, tras la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas.

Análisis del Flujo de Petróleo

Se estima que Venezuela, uno de los aliados más cercanos de Cuba, envía aproximadamente 35,000 barriles de petróleo diarios a la isla. Sin embargo, Trump ha dejado claro que este apoyo no continuará si no se logra un acuerdo.

La Declaración de Trump en Redes Sociales

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario subrayó: «Cuba ha subsistido durante años gracias a grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela a cambio de servicios de seguridad a Madura y sus antecesores, ¡PERO YA NO!»

Acusó a Cuba de recibir «CERO» apoyo de petróleo y efectivo y exhortó a la isla a actuar antes de que sea «demasiado tarde».

El Focalizado Ataque a Maduro

Trump también se refirió al operativo que llevó a la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan serios cargos en Estados Unidos. La intervención también ha causado la muerte de 32 ciudadanos cubanos, confirmando la implicación de Cuba en los asuntos internos de Venezuela.

Reacción Cubana

Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, ha negado las acusaciones de Trump, afirmando que «Cuba no recibe compensación por servicios de seguridad». Alegó que contrariamente a los Estados Unidos, su gobierno no se presta al mercenarismo.

Un Cambio en las Relaciones Bilaterales

El anuncio de Trump podría marcar el fin de dos décadas de cooperación entre Venezuela y Cuba, iniciada en 2000 bajo los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez. Este acuerdo estipulaba el envío de 53,000 barriles de petróleo diario a cambio de apoyo económico y social a Venezuela.

Recientemente, expertos apuntan que la producción petrolera de Venezuela ha disminuido drásticamente, lo cual ya había comprometido la cantidad de petróleo enviado a Cuba.

Silencio de Venezuela

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha respondido a las afirmaciones de Trump. Sin embargo, las advertencias de ministros venezolanos en semanas anteriores sobre las consecuencias de una posible agresión física de EE.UU. contrastan con la falta de respuesta actual.

El Futuro de Cuba bajo la Presión de EE.UU.

El presidente Trump insinuó que no se necesita intervención militar en Cuba, ya que el país parece estar al borde de un colapso. Asimismo, su secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que los líderes cubanos deberían estar «preocupados» por su situación actual.

Las tensiones continúan creciendo en la región mientras la crisis de combustible y electricidad en Cuba se ve exacerbada por las recientes decisiones del gobierno estadounidense.