Incendios en Chubut: Victoria Villarruel visita Epuyén mientras el fuego consume 12 mil hectáreas

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, se trasladó a Epuyén para evaluar la devastadora situación por los incendios que consumen la cordillera chubutense, dejando a su paso una estela de destrucción y pérdidas millonarias.

La alta funcionaria realizó este viaje en un momento crítico. Desde el inicio del operativo contra el fuego, que ahora se encuentra en una fase decisiva, Villarruel optó por tomar contacto directo con la emergencia. Según fuentes cercanas, su trayecto terrestre incluyó una parada en la estación del Automóvil Club Argentino (ACA) en La Adela, La Pampa, antes de continuar hacia la Patagonia.

Un viaje significativo en tiempos de crisis

Este desplazamiento se produce tras la suspensión de una visita planificada a Chubut durante el verano de 2025, donde la vicepresidenta había decidido postergar su agenda oficial debido a la gravedad de una situación similar. En ese momento, la conversación con el gobernador Ignacio Torres llevó a la conclusión de que la emergencia requería atención total.

Estado de los incendios en Chubut

Según el informe más reciente del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, 22 de los 32 focos de incendio han sido controlados gracias a la colaboración entre las autoridades nacionales y provinciales. Sin embargo, algunas áreas siguen en peligro, especialmente en Epuyén, El Hoyo y Puerto Patriada, donde el fuego ha consumido casi 12,000 hectáreas.

Desafíos en las localidades afectadas

Durante la última semana, el área afectada en Epuyén se amplió significativamente debido a ráfagas de viento que aumentaron la velocidad del fuego. Las lluvias recientes han proporcionado un alivio limitado, y se estima que se necesitan precipitaciones más sustanciales para controlar la situación de manera efectiva.

Operativos de rescate y asistencia

El operativo de asistencia se mantiene en plena marcha, con aproximadamente 295 brigadistas en la zona, apoyados por equipos aéreos y personal sanitario. Aunque las localidades de Lago Puelo y El Hoyo operan con normalidad, Epuyén enfrenta problemas de suministro eléctrico, lo que complica aún más la situación para los residentes donde más de 50 trabajadores están en acción para restablecer el servicio.

Investigación del origen del fuego

Las autoridades provinciales están investigando el origen del incendio, que ya ha sido calificado como intencional. El gobernador de Chubut ha enfatizado que, a pesar del alivio que brindaron las lluvias, el estado de alerta sigue siendo máximo hasta que se logre un control completo de los focos activos.

Hasta la fecha, se ha informado de 24 viviendas afectadas, daños en una estancia y dos complejos turísticos, además de la evacuación de ocho personas en Epuyén y al menos un herido grave trasladado a Bariloche.