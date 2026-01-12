Wallbit introduce pagos con QR en cinco países de la región

Con más de 100 mil clientes y transacciones anuales que superan los 300 millones de dólares, Wallbit, el innovador banco digital fundado por argentinos en EE.UU., marca el camino en el uso de pagos QR en la región.

Cinco países de Latinoamérica están integrando servicios de pago QR gracias a Wallbit, un banco digital que no deja de expandirse.

Impulsada por cuatro emprendedores argentinos en 2022, Wallbit ha alcanzado un notable éxito, atrayendo más de 100 mil clientes y procesando operaciones por más de 300 millones de dólares anuales. Este pionero del sector ahora facilita el pago QR en Argentina, Brasil (a través del sistema PIX), Bolivia, Colombia y Perú.

Con la creciente popularidad de los pagos QR, especialmente en Brasil con su sistema PIX, Wallbit se posiciona como el primer banco de la región que permite pagos locales en cinco países distintos mediante una única aplicación.

«Nuestra App permite realizar transacciones usando QR/PIX, eliminando las barreras monetarias y facilitando el pago entre diferentes países,» dice Rodrigo Vidal, CEO y cofundador de Wallbit.

Desde su lanzamiento en 2020, el sistema PIX ha crecido exponencialmente, alcanzando 36.9 millones de transacciones en el primer semestre de 2025, representando el 50.9% de todos los pagos en Brasil, según el Banco Central de Brasil.

En Argentina, el sistema de pagos QR se implementó en 2021 y, de acuerdo al Banco Central de la República Argentina (BCRA), ha registrado 78 billeteras interoperables, procesando 591.6 millones de transferencias solo en junio de 2025. Actualmente, hay más de 28.8 millones de usuarios activos en cuentas digitales.

El Crecimiento de Wallbit en Latinoamérica

En Bolivia, el uso del QR Simple movilizó 22.547 millones de dólares en 2024, lo que representó el 27% del total de transferencias electrónicas del país al inicio de 2025, según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

En Perú, donde la plataforma fue lanzada en 2023, se alcanzaron 186 millones de transacciones mensuales en 2025, con un promedio de 442 pagos digitales anuales por adulto, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Finalmente, en Colombia, el sistema Bre-Be lanzado en 2025 ya cuenta con 32 millones de «llaves» (usuarios) y ha acumulado más de 200 millones de transacciones.

Los pagos QR no solo benefician a los comercios al reducir comisiones de tarjetas de crédito, sino que también ofrecen a los consumidores tasas de cambio más competitivas. Para los turistas, resulta más económico que usar tarjetas internacionales.

«Las billeteras digitales como Wallbit permiten a los extranjeros cargar saldo y operar con QR o PIX en múltiples monedas en la región, convirtiendo el dinero de forma instantánea y competitiva,» concluyó Rodrigo Vidal.