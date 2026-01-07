Incendios en El Hoyo: 1.800 hectáreas dañadas y Torres alerta sobre intencionalidad

En una conferencia de prensa, el gobernador Ignacio Torres junto al ministro de Justicia, Héctor Iturrioz, abordaron la crítica situación de los incendios forestales en Chubut y las acciones preventivas que se están tomando ante la amenaza del fuego.

El gobernador Ignacio Torres, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, y el jefe de Policía, Andrés García, ofreció una actualización sobre los devastadores incendios que afectan a la provincia. Torres aseguró que se mantendrá a la población informada a través de comunicados oficiales cada pocas horas.

Fuego Activo y Evacuaciones Preventivas

La zona más crítica se encuentra en El Hoyo, en el paraje de Puerto Patriada, donde se han quemado más de 1.800 hectáreas. Además, un foco activo persiste en el Parque Nacional Los Alerces, y se ha confirmado la intencionalidad detrás de incendios en Cholila y El Hoyo, tras el hallazgo de material acelerante.

De los cinco incendios activos, el de Cholila ya fue controlado y se está investigando su origen, identificando la presencia de combustible que refuerza la hipótesis de un incendio intencional. En El Turbio, el fuego está contenido en un 90%, y el de Lago Menéndez también se encuentra bajo control.

Operativos en Terreno y Evacuaciones

En Puerto Patriada, se llevó a cabo una evacuación preventiva de turistas debido al riesgo de que el único camino se cortara. «Los brigadistas actuaron con gran profesionalismo para garantizar la seguridad de todos», destacó Torres.

En Epuyén, se está implementando un plan de evacuación para familias potencialmente afectadas, aunque no se han reportado daños hasta el momento. «Esto es una medida preventiva», puntualizó el gobernador.

Investigaciones y Amenazas

Los funcionarios alertaron sobre una amenaza telefónica recibida en la brigada provincial y la aparición de granadas cerca de los focos de incendio, las cuales son objeto de investigación por parte de la Justicia Federal. Torres subrayó que se están investigando posibles conexiones con el Ejército.

Acciones para Atraparlos

Iturrioz describió a los responsables de los incendios intencionales como poseedores de «una mentalidad asesina». El gobierno se comprometió a llevar el caso hasta sus últimas consecuencias y a reforzar las acciones punitivas contra los culpables.

Recursos y Colaboraciones

En la lucha contra el fuego, más de 180 combatientes y 100 personas en logística están trabajando intensamente, apoyados por cinco aviones hidrantes y un helicóptero. Se espera la llegada de un avión más, y la colaboración se extiende a brigadistas de otras provincias e incluso de Chile.

Además, se ha reprogramado la Fiesta de la Fruta Fina, inicialmente programada para este fin de semana, debido a la movilización de personal para combatir los incendios. Se organizará un Telebingo solidario en Esquel para ayudar a los afectados.

Dudas y Teorías Conspirativas

Por último, el gobernador desestimó teorías conspirativas sobre la utilización de aeronaves extranjeras en las operaciones de extinción, aclarando que se trata exclusivamente de aviones nacionales y chilenos.