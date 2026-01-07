Trump: «Venezuela podría enviar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.»

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha anunciado un sorprendente acuerdo con Venezuela, que podría marcar un importante cambio en el panorama energético entre ambas naciones.

Trump revela el pacto por el petróleo venezolano

En un reciente mensaje a través de su red social, Donald Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. La transacción se produce poco después de la detención de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Nueva York.

Detalles de la transacción

Según Trump, el petróleo proveniente de Venezuela será «de alta calidad», y se comercializará a precio de mercado. El mandatario aseguró que ejercerá control sobre los ingresos para garantizar que beneficien tanto al pueblo venezolano como a los estadounidenses.

Acciones inmediatas en el sector energético

El mandatario instó al Secretario de Energía, Chris Wright, a poner en marcha este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques cisterna hacia los puertos de descarga en EE.UU., lo que indica la celeridad del acuerdo.

Una oportunidad para Chevron

La noticia llega justo en un momento en que varios buques de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense activa en Venezuela, se dirigían hacia el país. Chevron ha sido una pieza clave en la extracción de petróleo en la región, responsable de aproximadamente una quinta parte de la producción nacional.

Desafíos del plan Trump

A pesar de las ambiciones del presidente, los expertos advierten que se enfrentará a desafíos significativos. La infraestructura petrolera de Venezuela, gravemente dañada, requerirá inversiones considerables y una década para ser restaurada a su máximo potencial de producción.

Expectativas a futuro

Trump se mostró optimista, afirmando que la industria petrolera podría «funcionar a plena capacidad» en un plazo de 18 meses. Sin embargo, muchos analistas consideran que este escenario es poco probable sin grandes inversiones y reformas profundas en el sector energético venezolano.

Reuniones clave con empresas estadounidenses

Este viernes, representantes de las principales compañías petroleras de EE.UU. se reunirán con la administración Trump para discutir los detalles de la inversión en el país sudamericano. La posibilidad de un nuevo auge en el sector energético está en la mesa, pero las dudas sobre la viabilidad del plan persisten.