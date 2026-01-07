Reyes Magos: Un día de alegría con juegos y regalos en hospitales de Córdoba

Los Reyes Magos Brindan Alegría en los Hospitales de Córdoba

Como parte de la celebración del Día de Reyes, los icónicos Reyes Magos hicieron una conmovedora visita a niños internados en varios hospitales de Córdoba, llena de cariño, juegos y sorpresas para las familias.

El recorrido inició en el Hospital Municipal Infantil en el barrio Alta Córdoba y continuó en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús, concluyendo su jornada en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad. En cada uno de esos lugares, se llevaron a cabo intervenciones culturales diseñadas especialmente para entretener a los más pequeños, incluyendo música, actividades recreativas y regalos.

Un Esfuerzo Conjunto por la Alegría

Este significativo evento fue coordinado por el Gobierno de la Provincia en colaboración con la Municipalidad de Córdoba. Su objetivo principal fue brindar esperanza y compañía a los niños que enfrentan desafíos de salud. Desde la Agencia Córdoba Cultura hasta el Ministerio de Desarrollo Social, se unieron esfuerzos para llevar alegría en un momento tan crítico.

Declaraciones que Inspiran

El presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio, enfatizó la importancia de iniciativas similares: «Estar en los hospitales apoyando a quienes están luchando es esencial. La cultura debe estar presente en todos los ámbitos», afirmó, resaltando su valor en contextos como hospitales, festivales y eventos comunitarios.

El Impacto en la Salud Infantil

Durante la jornada, la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó el impacto positivo de la actividad no solo en los niños internados, sino en aquellos que llegaban a los hospitales para controles o vacunaciones. «Queremos ver a los niños felices y hacemos lo posible para acercarnos a ellos y a sus familias en momentos difíciles», expresó. El director del Hospital Pediátrico Niño Jesús, Rafael Sánchez Bocco, también subrayó los beneficios de estas acciones, indicando que generan una respuesta emocional positiva en los tratamientos: «Las sonrisas que traen los Reyes ayudan mucho a mejorar su situación de salud».

Actividades Abiertas a la Comunidad