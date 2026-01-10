Incendios en la Patagonia: Chubut denuncia intención criminal y fuego incontrolable

Los incendios en la cordillera de Chubut están en su punto crítico, con el Gobierno provincial investigando la posible intención criminal detrás de este desastre natural. La emergencia se agrava y las consecuencias son devastadoras.

Un Ataque Por Las Llamas: Origen Sospechoso del Incendio

El Ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, ha confirmado que los peritajes hallaron acelerantes, sugiriendo que el fuego pudo haber sido intencional. La rápida propagación del incendio ha afectado gravemente localidades como El Hoyo y Epuyén, sumidas en el caos por un fuego que crece fuera de control.

Condiciones Adversas Agravan la Situación

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias han complicado los esfuerzos por contener las llamas. Iturrioz alertó sobre un cambio negativo en el comportamiento del incendio, que ahora presenta una intensidad inusual, impidiendo el control nocturno que había permitido cierta contención anteriormente.

Destrucción y Despliegue de Recursos

El fuego ya ha destruido varias propiedades. Hasta ahora, se reportan once viviendas devastadas, y el operativo de emergencia ha sido reforzado con brigadistas provenientes de diferentes provincias. Las autoridades esperan que una mejora en las condiciones climáticas permita avanzar en la lucha contra el incendio.

Desgaste Operativo y Necesidad de Refuerzos

Iturrioz enfatizó que, a pesar del despliegue de recursos, la magnitud del incendio dificulta su control. «Podemos solo retardarlo», afirmó, subrayando la necesidad de más brigadistas para aliviar el desgaste del equipo actual, que enfrenta turnos de hasta 16 horas diarias.

Investigación en Curso: Un Delito en la Naturaleza

Las autoridades han descifrado que el origen del incendio no es resultado de negligencia, sino de una acción deliberada. «Este lugar se eligió estratégicamente para extender rápidamente el fuego», explicó el ministro, quien también destacó la dificultad de acceso al punto de inicio del incendio, sugiriendo un conocimiento previo del terreno por parte de los culpables.

Consecuencias Ecológicas a Largo Plazo

El daño ambiental es significativo y a largo plazo, afectando generaciones futuras que no podrán conocer la rica biodiversidad de la región. “El bosque que se ha perdido tiene más de mil años de crecimiento”, lamentó Iturrioz, enfatizando la gravedad de la situación.