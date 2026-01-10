Alimentos y bebidas bajan 0,5% en la primera semana de enero

En la primera semana de enero de 2026, la inflación en alimentos y bebidas presentó una sorprendente baja del 0,5%, según el último informe de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG). Este descenso, sumado a una desaceleración mensual del 1,1%, genera expectativas sobre la tendencia del mercado.

El informe de LCG revela que, en las últimas cuatro semanas, la inflación promedio ha mostrado una tendencia a la baja, proporcionando un alivio a los consumidores. Este análisis se realiza mediante un monitoreo de precios en ocho mil productos de cinco supermercados, lo que asegura una representación precisa de la estructura de costos correspondiente al Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Deteniendo la Tendencia de Aumentos

Esta reciente caída de 0,5% interrumpe el ciclo de aumentos consecutivos del 0,6% que se había estado observando. Aunque el número negativo es alentador, aún está lejos del notable descenso del 1,6% registrado en la segunda semana de mayo de 2025.

Productos Lácteos y Huevos: Los Más Afectados

Durante la primera semana de enero, los únicos rubros que experimentaron bajas fueron «Productos lácteos y huevos» con un descenso del 5,7%, y «Bebidas e infusiones para consumir en el hogar», que decrecieron un 3,2%. A pesar de estas bajas, otros grupos de productos han visto incrementos: las «Verduras» subieron un 2,5%, mientras que “Azúcar, miel, dulces y cacao” aumentó un 2,4%.

Estabilidad Relativa en el Mercado

Desde mayo del año pasado, sólo seis relevamientos han mostrado caídas, reflejando una tendencia volátil. “Los incrementos en panificados y verduras fueron contrarrestados en gran medida por la baja en bebidas y lácteos”, comentó LCG.

Mediciones Alternativas: EcoGo y sus Resultados

Por su parte, la consultora EcoGo reportó un incremento del 0,5% en la inflación de alimentos y bebidas para la misma semana, un punto porcentual menos en comparación con el periodo anterior. Para diciembre, se proyecta una inflación de alimentos consumidos en el hogar aproximada del 2,5%.

Si se consideran también los alimentos consumidos fuera del hogar, que tuvieron un aumento del 1,3%, el índice general de alimentos se establece en 2,3%. EcoGo anticipa que la inflación general de enero rondará el 2,2%, aunque este dato es temprano para ser confirmado.