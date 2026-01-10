Venezuela: Brasil deja de representar a Argentina en su Embajada en Caracas.

La reciente decisión de Brasil de cesar su representación en la embajada argentina en Venezuela marca un cambio significativo en la diplomacia sudamericana, en un contexto de creciente tensión política.

Brasil ya no se encargará de la representación de Argentina en su embajada en Venezuela. Este arreglo, que había entrado en vigencia en 2024, se originó tras las amenazas del régimen de Nicolás Maduro, que obligaron a Argentina a solicitar ayuda brasileña para la seguridad de su misión diplomática y su personal, además de ofrecer asilo a opositores políticos.

Discrepancias entre Gobiernos

La relación entre los presidentes de ambos países, Lula da Silva y Javier Milei, no es precisamente la más cordial. Aunque Lula mostró voluntad de colaborar con los diplomáticos argentinos en un intento por acercarse a Milei, los hechos recientes han acentuado sus diferencias, especialmente tras la detención de Maduro, situación que ha puesto en la mira las posturas divergentes entre ambos líderes.

La Celebración de Milei y su Impacto

En una reciente publicación, Javier Milei celebró la captura de Maduro. El video, cargado de simbolismo, muestra su discurso sobre la cruda realidad venezolana. Sin embargo, lo que más ha llamativo es el evidente malestar del presidente brasileño mientras se proyectan imágenes de Lula abrazando a Maduro, con el término “experimento autoritario” resonando de fondo.

Posible Nuevo Aliado: Italia

Fuentes cercanas revelan que este episodio marcó un punto de quiebre en la colaboración entre Brasil y Argentina en el tema venezolano. En este contexto, se ha mencionado a Italia como un potencial nuevo aliado, dado el sólido vínculo entre Javier Milei y Giorgia Meloni, la presidenta del Consejo de Ministros italiano. No obstante, esta información aún no ha sido oficialmente confirmada.