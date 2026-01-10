De Estrella de TV a Candidato: Famoso Anuncia su Postulación a la Alcaldía de Los Ángeles 2026

Spencer Pratt, famoso por su participación en el reality The Hills, ha decidido lanzarse a la política como candidato a alcalde de Los Ángeles. Critica la gestión actual de Karen Bass, especialmente tras el devastador incendio Palisades que afectó a California en 2025.

Conocido por su vida en el ojo público, Pratt saltó a la fama en 2006 y ha estado en el centro de atención desde entonces, pero su reciente declaración de intenciones sorprende a muchos. Su decisión de postularse surge tras su experiencia personal con los desastres naturales y su frustración con la administración actual.

De la Televisión a la Política: La Evolución de Spencer Pratt

Pratt, quien se casó con Heidi Montag, mantuvo su popularidad a través de relaciones y dramas personales. Sin embargo, su anuncio político marca un nuevo capítulo en su vida. La noticia fue compartida por el mismo Pratt en redes sociales, donde expresó su preocupación sobre la falta de acción frente a la crisis provocada por el incendio de Palisades.

Un Llamado a la Acción

“Es oficial. Me postulo para alcalde de Los Ángeles. He estado esperando que alguien desafíe a Karen Bass, pero no he visto a nadie con la iniciativa. Supongo que tendré que hacerlo yo mismo”, afirmó Pratt en un post de X, acompañando su mensaje con un video de su discurso en el evento *They Let Us Burn*.

Impacto Personal del Incendio Palisades

El incendio de enero de 2025 no solo devastó la comunidad, sino que también destruyó la casa de Pratt y su familia. Este evento fue un factor fundamental que lo motivó a incursionar en el ámbito político, sintiéndose impulsado a hacer una diferencia en la gestión pública.

Críticas a los Líderes Actuales

Durante su discurso, Pratt no escatimó en críticas hacia Karen Bass y el gobernador Gavin Newsom, subrayando que el sistema en Los Ángeles está roto y diseñado para beneficiar a los poderosos. “La verdad y los hechos que descubrí este último año cambiaron mi perspectiva del mundo”, expresó, provocando una ovación entre los presentes.

Las Elecciones se Acercan

Las elecciones generales para el cargo de alcalde en Los Ángeles están programadas para el 3 de noviembre de 2026, con las primarias fijadas para el 2 de junio. Con la entrada de Pratt al escenario político, la dinámica de la campaña se prevé emocionante y competitiva.

El Futuro de Spencer Pratt en la Política

La candidatura de Pratt ha despertado numerosas reacciones. Algunos lo ven como un outsider que puede ofrecer un nuevo enfoque, mientras que otros se preguntan si su fama será suficiente para triunfar en un entorno tan desafiante como la política. Con su determinación y carisma, se perfila como un contendiente a seguir de cerca.