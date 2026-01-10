Dueño revela que puerta del bar en Crans-Montana, donde murieron 40 en un incendio, estaba cerrada desde adentro

Un devastador incendio en un bar suizo dejó 40 muertos y más de 100 heridos. Investigan las responsabilidades de los propietarios y las circunstancias del siniestro.

Un incendio trágico en el bar Constellation, ubicado en la estación de esquí suiza de Crans-Montana, ha llevado a la detención de Jacques Moretti, uno de sus propietarios, mientras las autoridades investigan las causas de la tragedia. Esta catástrofe, que se produjo durante las celebraciones de Año Nuevo, cobró la vida de 40 personas, la mayoría adolescentes, y dejó a 116 heridos.

Puerta de Emergencia Bloqueada: Una Revelación Impactante

Moretti declaró a la oficina del fiscal público de Valais que descubrió que la puerta de servicio del bar estaba cerrada desde adentro justo después del siniestro. Según informes policiales, al llegar al lugar de los hechos, logró forzar la entrada y encontró a varias personas caídas detrás de la puerta.

Causas del Incendio y Normativas en Cuestionamiento

Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio pudo haber sido provocado por fuegos artificiales que entraron en contacto con espuma acústica instalada en el techo del sótano del establecimiento. Esta situación ha generado preocupaciones sobre la disponibilidad y accesibilidad de los extintores y si las salidas del bar cumplían con las normativas de seguridad.

Declaraciones de los Propietarios

Jessica Moretti, esposa del co-propietario, comentó que siempre añadían un “cumpleaños” al servir vino en el salón y que, tras pruebas realizadas, los fuegos artificiales no serían suficientes para provocar la ignición de la espuma. Mencionó que había adquirido el material en una tienda de bricolaje y lo había instalado personalmente durante las reformas del local en 2015.

La Presencia de Jóvenes en el Local

Respecto a la presencia de numerosos menores de edad en el bar, Moretti aseguró que la política del establecimiento prohíbe la entrada a menores de 16 años y que los de 16 a 18 deben estar acompañados por un adulto. Sin embargo, admitió que podría haber habido un “descuido” en el protocolo de seguridad por parte del personal.

Consecuencias Legales para los Propietarios

Tanto Jacques como Jessica Moretti se enfrentan a acusaciones de homicidio culposo, lesiones culposas y negligencia en la prevención de incendios.