Punta del Este: el enero más difícil en 40 años

A pesar de haber comenzado el 2026 con temperaturas que superaban los 30 grados, los turistas que llegaron a Punta del Este se encontraron con un clima inesperado y nada favorable.

Inesperada Inestabilidad Climática

La costa uruguaya vive un inicio de año marcado por condiciones climáticas inusuales. Según José Serra, experto en meteorología, estos primeros días de enero se consideran el peor comienzo de año en cuatro décadas. Por primera vez, la temperatura ha caído drásticamente, contrastando con el verano anterior, cuando se registraron solo pocos días de sol en diciembre.

Afectaciones en la República Oriental del Uruguay

El mal tiempo ha impactado a toda la costa atlántica uruguaya debido a un ciclón extra tropical, provocando vientos de hasta 100 km/h. El Instituto Uruguayo de Meteorología (InUMet) ha emitido un alerta naranja que afecta zonas turísticas como Punta del Este, La Barra y José Ignacio. Serra destaca que esta inestabilidad es global, notándose también en el Hemisferio Norte, donde nevadas han interrumpido el clima habitual.

Turistas Desilusionados

Los visitantes han expresado su decepción tras llegar a Punta del Este. Vanina, una turista argentina, comentó: «Vinimos esperando disfrutar de la playa, pero solo tuvimos un día soleado». Otros, como un grupo de tres amigas, se sintieron frustradas ante los altos costos del hospedaje y la falta de sol.

Una Población Acostumbrada a la Temporada Alta

Pese al clima adverso, la afluencia turística ha sido notable. Washington Becerra, propietario de un chiringuito, observa el fenómeno con una sonrisa: «Es un boom de turismo, pero estamos perdiendo días de ingresos». Entre el 20 de diciembre y el 8 de enero, casi 474.000 turistas ingresaron a Uruguay, muchos de ellos argentinos.

Un Clima Desfavorable Pero No sin Esperanza

El panorama en las playas es desolador, con muchos espacios vacíos y un ambiente que recuerda a épocas pandémicas. Sin embargo, algunos turistas aún buscan aprovechar el tiempo. Un médico cordobés, quien se aventuró solo a la playa, dijo: «No me puedo ir sin meterme en el mar».

Perspectivas Futuras

La presión atmosférica indicaría que la situación mejorará el lunes, con la llegada de una masa de aire más cálido. Serra añadió que esta anomalía climática no representa lo típico de la temporada estival.