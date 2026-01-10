UE Apoya Acuerdo con Mercosur a Pesar de la Resistencia Francesa

El respaldo a un importante acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur marca un hito en las relaciones comerciales, abriendo la puerta a oportunidades significativas para ambos bloques.

Los países de la Unión Europea han dado luz verde a un acuerdo comercial que permitirá al Mercosur, el bloque sudamericano, avanzar hacia la firma de uno de los pactos de libre comercio más ambiciosos de la historia. Este avance fue oficializado en una reunión de embajadores en Bruselas, a pesar de la oposición manifestada por algunos sectores, en particular por Francia.

Detalles del Acuerdo y su Implicancia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está lista para firmar el acuerdo el próximo 12 de enero en Paraguay, lo que culminará más de 25 años de negociaciones. Este pacto, que involucra a Brasil, Uruguay y Argentina, busca eliminar aranceles y potenciar exportaciones, formando un mercado conjunto de 780 millones de consumidores.

Controversias y Resistencia

El acuerdo ha suscitado protestas entre los agricultores europeos, quienes temen que la llegada de productos agrícolas sudamericanos afecte su producción. En la víspera de la decisión, manifestantes se congregaron en París, y se informaron protestas similares en Polonia. Países como Irlandia se manifestaron en contra, lo que añadió tensión al proceso de aprobación.

Un Respaldo Clave de Italia

Italia, que había representado un obstáculo crucial en anteriores reuniones, finalmente apoyó la propuesta, motivada por incentivos financieros para los agricultores europeos. Las salvaguardias acordadas establecen una investigación sobre posibles excesos en las importaciones, ofreciendo una protección a los sectores más vulnerables.

La Posición de Francia y el Debate Interno

Francia mantiene su postura en contra del acuerdo, argumentando que este fue negociado bajo condiciones que ya no son pertinentes. El presidente Emmanuel Macron destacó que la protección de los sectores agrícolas es crucial para la soberanía alimentaria del país.

Impacto Geopolítico y Económico

Este acuerdo no solo representa un avance comercial, sino que también implica un fortalecimiento de la presencia de la UE en América del Sur, un área donde China ha ganado terreno. Según Bloomberg Economics, se estima que el acuerdo podría aumentar la economía del Mercosur en un 0,7% y afectar positivamente a la economía europea en un 0,1%.

En un contexto global cambiante, la firma de este acuerdo podría proporcionar una respuesta efectiva a los retos económicos actuales y fortalecer las relaciones entre Europa y América del Sur.