Empleados de la Mansión de Pilar Declararán en el Caso AFA

El juez Marcelo Aguinsky ha decidido convocar a los empleados de la quinta en Villa Rosa, Pilar, como parte de la investigación que involucra a altos directivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y posibles maniobras de lavado de dinero.

Investigación en Curso: Citas a Empleados y Testigos Clave

En un desarrollo reciente de la causa, se programarán en los próximos días las citaciones a los empleados de la mencionada propiedad. Esta medida busca esclarecer si la adquisición del lugar fue realizada con la intervención de testaferros, en el marco de las denuncias por irregularidades.

Testigos Importantes: Guillermo Tofoni y los Pilotos

Guillermo Tofoni, quien alertó sobre anomalías en los Estados Unidos, tiene su cita programada para el lunes 2 de febrero. Se espera que aporte documentos que respalden las acusaciones de delito.

Adicionalmente, se establecerán fechas para que dos pilotos, quienes según los registros han realizado múltiples vuelos a la propiedad en cuestión, se presenten a declarar. Esto permitirá ampliar la lista de posibles implicados en la investigación.

Desarrollo de la Causa: Bloqueo de Recursos y Defensa Legal

Recientemente, se ordenó el bloqueo de una tarjeta de crédito vinculada a Pantano, debido a inconstitucionalidades en los gastos asociados a funciones corporativas. A pesar de las vacaciones judiciales de enero, el caso avanza con determinación.

Controversias Legales y Recursos de Defensa

La defensa ha intentado apelar decisiones recientes, pero el juez Aguinsky desestimó esta solicitud. Además, argumentan que la causa debería ser desplazada al juzgado federal de Campana, donde se encuentra la propiedad principal bajo investigación.

Mirando Hacia Adelante: Más Revelaciones en el Horizonte

A pesar de las controversias, la investigación sobre la presunta administración fraudulenta que afecta a la AFA continúa. Se espera que en breve se revelen más detalles sobre el núcleo interno que está siendo indagado.