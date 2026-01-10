El Vaticano busca un acuerdo para el exilio de Maduro y frenar la intervención de EE. UU.

Durante las festividades navideñas, documentos filtrados han revelado un intrigante intento del Vaticano por facilitar una salida diplomática para Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hacia Rusia, como una forma de mitigar un posible ataque militar por parte de Estados Unidos.

En una operación que busca evitar tensiones en la región, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, convocó de manera urgente al embajador estadounidense ante el Vaticano, Brian Burch. Esta reunión, llevada a cabo el 24 de diciembre, tenía como propósito discutir la delicada situación política en Venezuela y explorar opciones para un eventual asilo de Maduro.

Un plan con destino Rusia

De acuerdo a los informes publicados por The Washington Post y la Agencia Noticias Argentinas, el Vaticano reconocía la necesidad de que Maduro abandonara el poder tras las controversiales elecciones de julio de 2024. Sin embargo, la Santa Sede abogó por una «salida dorada» que garantizase su seguridad y la estabilidad en la región. Se sugirió que el presidente Vladímir Putin podría estar dispuesto a ofrecer asilo a Maduro, así como a considerar otras opciones como Qatar o Turquía bajo la condición de recibir garantías internacionales para su protección.

Temores internos y rumores externos

Durante la conversación con el embajador Burch, Parolin reveló que Maduro había considerado resignar a su puesto tras los comicios, pero fue disuadido por Diosdado Cabello, quien le advirtió que dicha decisión podría poner en riesgo su vida. Se mencionó un «rumor» sobre la posibilidad de que Moscú retire su apoyo a Venezuela si se logran condiciones ventajosas en las negociaciones sobre el conflicto en Ucrania.

La visión papal ante el conflicto

El papa León XIV, el primer pontífice estadounidense, había expresado previamente sus inquietudes tras regresar de un viaje al Líbano el 3 de diciembre. En declaraciones a la prensa, hizo un llamado para evitar el uso de la fuerza y enfatizó la importancia del diálogo y la presión económica como alternativas a una intervención militar. «El que más sufre en estas situaciones es el pueblo», advirtió el Papa.

Tras la divulgación de estas conversaciones, la oficina de prensa de la Santa Sede manifestó su decepción por la filtración de información confidencial. Aunque argumentaron que los documentos no reflejan con precisión el contenido de la reunión, se admitió que el Vaticano veía como inevitable un cambio de régimen, aunque se oponía a los métodos propuestos por la Casa Blanca.