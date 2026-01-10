Dueño de bar suizo admite que puerta de servicio estaba cerrada durante el incendio de Año Nuevo

Un nuevo capítulo en la tragedia del bar Le Constellation, que cobró la vida de 40 personas en Crans-Montana, sugiere que un acceso de escape, crucial para la seguridad, estaba cerrado durante el siniestro.

Según confirmó el dueño del bar, Jacques Moretti, a los investigadores, la puerta de servicio en el sótano había sido cerrada desde adentro. Este hallazgo ha llevado a las autoridades a reexaminar el caso, aumentando las posibilidades de cargos más severos.

Investigación en Curso: ¿Fallo Humano?

El propietario admitió haber descubierto varios cuerpos sin vida al abrir la puerta desde el exterior. Este descubrimiento ha intensificado la investigación por parte de la fiscalía pública, que ahora considera si la decisión de cerrar la puerta puede ser considerada negligencia grave.

Potencial Aumento de Cargos para los Dueños

Jacques y su esposa Jessica Moretti enfrentan actualmente cargos por homicidio involuntario y lesiones corporales por negligencia. Sin embargo, si se determina que eran conscientes de que la puerta estaba cerrada y aceptaron tal riesgo, los cargos podrían elevarse a asesinato con dolo eventual, lo que conllevaría penas de hasta veinte años de prisión.

El Rol del Material Acondicionador Acústico

Otro punto clave en la investigación es el material utilizado para el acondicionamiento acústico del bar. Moretti declaró haber reemplazado el viejo material por uno nuevo adquirido en una ferretería local. Los informes sugieren que el personal del bar estaba al tanto del peligro que representaba este tipo de espuma, especialmente después de que un camarero advirtiera a los clientes en vísperas de Año Nuevo sobre el riesgo de incendio.

Riesgos Conocidos, Consecuencias Fatales

Con la verificación de la advertencia hecha por el camarero en 2019, es posible que esta evidencia refuerce aún más los cargos contra los Moretti. El desenlace de esta trágica historia dependerá de los hallazgos de la fiscalía, que sigue investigando la responsabilidad de los propietarios en esta lamentable pérdida de vidas.