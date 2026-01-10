Irán restringe internet y telefonía tras protestas contra el régimen

Las protestas que sacuden Irán han llevado al gobierno a implementar severas restricciones en el acceso a internet y a las comunicaciones telefónicas. Esta medida se tomó en medio de un creciente descontento social que ha cobrado la vida de al menos 42 personas en los últimos días.

Irán ha intensificado las limitaciones al acceso a internet y a los servicios de telefonía, buscando sofocar un movimiento de protesta que ha crecido exponencialmente en diversas ciudades, incluyendo Teherán. Las manifestaciones estallaron en respuesta a la grave crisis económica y a la devaluación de la moneda, que afecta cada vez más a la población.

Aumento del Descontento Social

Los movimientos de protesta han sido catalogados como uno de los retos más significativos que enfrenta el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, desde el levantamiento nacional de 2022. La crisis comenzó el 28 de diciembre en el Gran Bazar de Teherán, inundando las calles de miles de manifestantes que exigen cambios frente a las dificultades económicas.

Situación Crítica en el País

La corrupción y el descenso significativo de los precios del petróleo han agravado la economía de este país miembro de la OPEP, complicando aún más la vida de los iraníes. Desde el inicio de estas tensiones, la cadena estatal Press TV ha reportado declaraciones de Jamenei, quien indicó que el país no retrocederá ante lo que califica como «mercenarios».

Impacto en las Comunicaciones y Vuelos

La agitación social ha llevado a la cancelación de vuelos internacionales, afectando las conexiones aéreas entre Irán y otros países. Según reportes de Netblocks, el país ha experimentado un apagón nacional de internet, limitando la capacidad de los ciudadanos para comunicarse y compartir información.

Resistencia Ciudadana a Pesar de las Restricciones

A pesar de las medidas del gobierno, videos en plataformas como X e Instagram han mostrado a multitudes en Teherán y otras ciudades coreando consignas como “muerte al dictador”. La situación se ha tornado tensa, con informaciones que indican que los manifestantes han derribado símbolos del régimen.

Reacciones Internacionales y Perspectivas Futuras

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, ha expresado su apoyo a los manifestantes, mientras que el régimen iraní acusa a grupos opositores de fomentar el caos. Analistas apuntan que, a pesar del control gubernamental, el riesgo de un desenlace más violento aumenta con el paso del tiempo.

Las autoridades han señalado la existencia de «elementos terroristas» detrás de los disturbios, mientras que los enfrentamientos han dejado varios heridos y, según informes, se han producido ataques a instalaciones gubernamentales.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, que podrían conducir a un cambio significativo en la dinámica política y social de Irán, un país con un papel crucial en el Medio Oriente.