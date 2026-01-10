Menem y Villarruel retrasan la creación de la Bicameral en el Congreso

El jueves se acercan plazos cruciales para el gobierno con el vencimiento del plazo para que se presente el DNU de Inteligencia ante el Congreso. Sin embargo, la inacción de las autoridades legislativas plantea serias dudas sobre el futuro del decreto.

Incumplimiento de Plazos: Un Congreso Paralizado

El Ejecutivo tiene hasta este jueves para enviar el DNU de Inteligencia, firmado a fin de año. A partir de entonces, la Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con diez días hábiles para su tratamiento. Pese a la presión de la oposición, Martín Menem y Victoria Villarruel no han conformado aún la comisión necesaria.

Demandas de la Oposición para Reactivar el Proceso

Partidos como Unión por la Patria y Usuarios Unidos han solicitado con urgencia la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, así como de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta comitiva debe estar compuesta por 8 senadores y 8 diputados, pero la falta de acción por parte de los presidentes de ambas cámaras ha generado un estancamiento significativo.

El Futuro del DNU Sobre la Mesa

Una vez transcurridos los diez días, cualquiera de las cámaras tiene la facultad de someter el DNU a votación, independientemente de un dictamen previo. Con el horizonte situado en la primera semana de febrero, la presión aumenta sobre el oficialismo para que el presidente Javier Milei incluya el DNU en la agenda de la próxima convocatoria a sesiones extraordinarias.

Un Congreso Bajo Presión en Tiempo de Receso

Históricamente, las comisiones bicamerales son las únicas que pueden operar durante el receso legislativo. Aunque el Congreso enfrenta un parón, la necesidad de fiscalizar las acciones del Ejecutivo persiste. «El Congreso no puede depender de que el Ejecutivo lo habilite para controlarlo», advierte un experimentado legislador del Senado.

Un Antecedente Complicado y Decisiones Futuras

La situación recuerda a 2025, cuando un DNU fue rechazado en el Senado pero quedó en el aire en Diputados, manteniéndose vigente a pesar de la controversia. La normativa actual establece que un DNU puede ser derogado solo si ambas cámaras lo rechazan por mayoría simple.

Implicancias Constitucionales y Legales

Diversos legisladores critican el DNU, argumentando que carece de «necesidad y urgencia» para su dictado. A su juicio, el decreto además invade competencias legislativas, dado que trata materias prohibidas como la penal y la tributaria. «El decreto no se limita a una reestructuración, sino que otorga facultades de carácter punitivo», señala el diputado Maximiliano Ferraro.

Acciones Legales en Curso

Frente a las limitaciones en el Congreso, varios líderes de la Coalición Cívica y otros partidos han presentado amparos ante la Justicia para que se declare la nulidad del DNU. Sin embargo, su avance depende de la decisión de la fiscalía sobre la habilitación de la feria judicial, solicitada por el CELS debido a la gravedad del tema y su impacto en los derechos constitucionales.