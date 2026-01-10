Hombre estrangula a su pareja y asesina a su hijo antes de su cumpleaños

La comunidad de González Catán se encuentra devastada tras el hallazgo de un trágico caso donde una madre y su pequeño hijo han perdido la vida en su hogar. La inquietud de los familiares, que no lograban comunicarse con Gimena Cardozo, encendió las alarmas que acabaron en una desgarradora escena.

Gimena, de 27 años, solía mantener contacto constante con sus seres queridos, por lo que su desaparición repentina generó gran preocupación. Ante la falta de respuestas a sus mensajes y llamadas, los padres decidieron presentar una denuncia en la comisaría de González Catán, donde la joven vivía junto a su pareja y su bebé, Dominic, quien estaba por cumplir su primer año.

Al llegar a la vivienda en Matienzo al 5500, los agentes se encontraron con una escena aterradora. Gimena había sido estrangulada y su hijo había fallecido tras sufrir una herida mortal en el cuello. La situación era alarmante, y la investigación se centró rápidamente en la pareja de la víctima como principal sospechoso. Según las grabaciones de cámaras de seguridad, Luis Acosta Abruzzese, de 35 años, salió de la casa con tranquilidad poco después del crimen.

La denuncia de los padres también señalaba que Acosta había impedido el ingreso de los familiares a la vivienda, lo que aumentó la desconfianza hacia él. Este hogar, ya marcado por la tragedia, había sido escenario de otro doble crimen en el pasado.

Acosta fue detenido en la vía pública y se enfrenta a acusaciones de homicidio agravado por el vínculo, que podrían llevarlo a una pena de prisión perpetua. Hasta el momento, las autoridades no han encontrado denuncias previas por violencia de género en contra de Cardozo, lo que ha tomado por sorpresa a los allegados, quienes se preparaban para celebrar el primer cumpleaños del bebé.