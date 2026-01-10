Solidaridad Europea: Manifestaciones en apoyo a las protestas en Irán

En diversas ciudades de Europa, manifestantes se unieron este sábado para expresar su solidaridad con las protestas en Irán, donde la población enfrenta condiciones económicas críticas y una alarmante crisis de precios de alimentos.

Concentraciones en Pro de la Libertad

En la Malieveld, un amplio espacio verde en La Haya, cientos se reunieron para oponerse al régimen teocrático iraní, evidenciado en las recientes protestas. Las alarmantes noticias de uso de fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes han encendido aún más la indignación.

El Impacto de la Desconexión

Muchos asistentes se muestran preocupados por la situación de sus seres queridos en Irán, quienes enfrentan una apagón en las comunicaciones, lo que dificulta el contacto. “Estoy aquí por el pueblo iraní que se manifiesta. Aunque estemos lejos, nuestros corazones están con Irán”, compartió una mujer entre la multitud.

Otra manifestante enfatizó la falta de libertad que enfrentan en su país: “No tienen libertad de expresión y la inflación es alarmante”, apuntó, reflejando un sentimiento compartido por muchos en la protesta.

Una Llama de Esperanza en el Exilio

La mayoría de los participantes eran iraníes que viven en el extranjero, quienes sienten la obligación de alzar su voz en apoyo a quienes luchan por los derechos en su tierra natal. “Mi padre está protestando, pero no tengo noticias de él. Solo espero que esté bien”, expresó una joven afectada por la incertidumbre.

Berlin: Otras Voces de Resistencia

Otra manifestación tuvo lugar en Berlín, donde los asistentes consideran que las protestas actuales representan uno de los mayores desafíos al gobierno iraní desde la Revolución Islámica de 1979. “La situación empeora y la gente está al límite,” comentó una protestante llamada Azadeh, quien asegura que este movimiento se siente diferente; la determinación de la gente es palpable.

Esperanzas de Apoyo Internacional

En Berlín, los manifestantes esperan que su activismo influya en la comunidad internacional, especialmente en Europa y Estados Unidos, para que brinden apoyo en la lucha por la libertad en Irán. “Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad y condenar la masacre organizada por el gobierno iraní,” afirmó Farshad Doustipour, un participante activista.

Reacciones Globales

El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue uno de los primeros líderes a nivel mundial en comentar sobre las protestas, haciendo un llamado al régimen iraní a detener el uso de fuerza letal. En su plataforma de redes sociales, Trump compartió un mensaje esperanzador: “Irán está buscando la libertad como nunca antes. ¡EE. UU. está listo para ayudar!”