El popular cantante de música popular, Jhonny Rivera, vivió un inesperado incidente antes de su show en Puerto Rico, Caquetá, cuando su bus quedó atascado, lo que generó tensiones en su equipo.

El percance ocurrió poco antes de una de las presentaciones programadas. Rivera compartió el momento a través de un video en su cuenta de Instagram, donde relató la complicada situación que alteró el itinerario de la gira.

Dificultades en el acceso al lugar del evento

El acceso al escenario se vio afectado por la gran cantidad de asistentes, haciendo complicado el ingreso del autobús. Según el artista, aunque intentaron acercarlo al área de la tarima, el vehículo quedó atascado a pocos metros del lugar. “Como pudimos, entramos el bus, pero al reversarlo, se quedó pegado”, contó Rivera en su mensaje.

Respuesta rápida del equipo técnico

El equipo de Rivera reaccionó con rapidez. Para no demorar la presentación, comenzaron a descargar los equipos de sonido manualmente, transportándolos hasta la tarima. Sin embargo, durante este proceso, una rama rompió varios cables esenciales del autobús, complicando aún más la situación.

Apoyo de los bomberos

Los bomberos de la localidad intervinieron para ayudar a liberar el vehículo atascado. “Se varó el bus, quedó en un barrial y rompió mangueras, así que terminó en la grúa hacia el taller”, explicó el cantante en su transmisión.

Reacciones y apoyo en redes sociales

El videoclip compartido por Rivera generó una ola de comentarios solidarios en las redes, destacando el esfuerzo del artista y su equipo durante la adversidad. A pesar del contratiempo, lograron cumplir con el show programado en Caquetá, lo que reflejó su compromiso hacia su público.

Más contratiempos durante el fin de semana

Este no fue el único obstáculo que enfrentó Jhonny Rivera durante su gira. Un incidente similar ocurrió en la presentación que realizó en el departamento del Cauca, donde se sufrió un corte de energía, lo que provocó retrasos en el evento.

Desafíos en Ecuador

Tras su actuación en Colombia, Rivera debía presentarse en Ecuador, donde también se encontró con problemas logísticos relacionados con los pasaportes de algunos miembros de su equipo. “Pasamos migración, pero se quedaron nueve músicos debido a problemas en el sistema en Guayaquil”, relató el artista, quien aunque vivió momentos difíciles, se mostró optimista acerca de las experiencias vividas.