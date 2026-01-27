Germán Larrea: El Magnate del Cobre y Segundo Hombre Más Rico de México

El reconocido periodista mexicano Enrique Hernández revela cómo Germán Larrea Mota Blasco, magnate del cobre y pionero ferroviario, podría transformar el sistema de cargas en Argentina con su visión innovadora.

En su charla con Canal E, Enrique Hernández desmenuza la figura de Germán Larrea, quien se posiciona como el quinto productor mundial de cobre y el segundo hombre más rico de México. Esta influencia le brinda la capacidad de realizar inversiones a gran escala sin limitaciones financieras.

Larrea no es un nuevo en la esfera ferroviaria. Con más de 30 años al mando de Ferromex-Ferrosur, uno de los trenes más importantes de México que atraviesa el país de sur a norte, su experiencia es innegable. Este sistema ferroviario fue crucial en el comercio regional, fungiendo como la base del Tratado de Libre Comercio, hoy conocido como TEMEC.

El Modelo Mexicano: Una Oportunidad para Argentina

El interés de Larrea en Argentina está relacionado con la concesión del Belgrano Cargas y su estrategia en el sector minero. “Está intentando adquirir esta concesión en Argentina, donde ya posee proyectos de exploración, especialmente en minería de cobre”, asegura Hernández.

Su enfoque no es competir con el transporte automotor, sino integrarlo. “En México, el tren y los camiones trabajan en conjunto, complementándose”, subraya Hernández. Este modelo permitiría que el ferrocarril conecte puertos marítimos con centros productivos, facilitando el traslado de mercancías como automóviles, maíz, soya y electrodomésticos.

Un claro ejemplo de esta sinergia se puede ver en la industria automotriz, donde el tren transporta vehículos desde las plantas de Puebla al puerto de Veracruz, desde donde son enviados a Estados Unidos, Sudamérica y Europa. Este esquema podría ser replicado en Argentina, potenciando las economías regionales y las exportaciones.

Un Corredor Bioceánico que Empuja Fronteras

El alcance del proyecto de Larrea se extiende más allá de Argentina. “La meta es fortalecer el mercado local y posteriormente expandirse hacia Bolivia y Perú, creando un corredor que una el Atlántico con el Pacífico”, detalla Hernández. Este ambicioso plan necesitaría de acuerdos multilaterales, pero promete un impacto considerable en el desarrollo de economías regionales.

La capacidad financiera de Larrea no representa un obstáculo. “Dispone de los recursos necesarios para hacer las inversiones requeridas”, afirma Hernández, mencionando que el Grupo México tiene un valor cercano a los 85.000 millones de dólares gracias al crecimiento del precio del cobre.