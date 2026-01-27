Caída de Nacimientos y su Impacto en la Matrícula Escolar: El 2028 en la Mira

La Cámara de Instituciones Educativas Privadas de Córdoba revela preocupantes proyecciones sobre el futuro educativo debido a la caída de nacimientos. ¿Qué implicaciones tendrá esto para las escuelas?

Impacto de la Disminución de Nacimientos

Javier Basanta Chao, presidente de la Cámara de Instituciones Educativas Privadas de Córdoba, ha señalado que los primeros efectos negativos de la baja en el número de nacimientos ya son visibles. A pesar de que actualmente la matrícula en los niveles inicial y primario está completa, las proyecciones para el próximo año indican un descenso significativo.

Proyecciones a Futuro

“Los indicios son claros. Aunque hoy contamos con una matrícula completa, esperamos que el próximo año la situación cambie considerablemente”, comentó Basanta Chao en una entrevista con Mitre Córdoba.

Un Pico Alarmante en 2028

Según el análisis, 2028 será un año crucial. Basanta Chao advirtió que el tiempo necesario para matricular a nuevos estudiantes se ha duplicado, pasando de menos de una semana a casi 40 días. Esto refleja una reducción en el interés y disponibilidad de nuevas familias para inscribir a sus hijos en los colegios, que históricamente estaban bien abastecidos por la comunidad local.

Un Cambio en la Dinámica Escolar

Se observa un cambio en la composición de los alumnos. Las instituciones educativas ahora dependen de familias que previamente no podían acceder a sus servicios por falta de cupo. “El perfil de los estudiantes está dejando de ser un reflejo de la comunidad que tradicionalmente nutría a estas escuelas”, agregó Basanta Chao.

Consecuencias del Cierre de Servicios Educativos

La crisis demográfica también conlleva el inevitable cierre de servicios educativos, comenzando por la educación oficial en el nivel inicial. “Sabemos que para 2028 será muy complicado mantener la oferta educativa que hoy tenemos”, concluyó Basanta Chao, resaltando la seriedad de la situación.