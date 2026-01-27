Alcaraz alcanza las semifinales del Open de Australia tras vencer a De Miñaur

¡Carlos Alcaraz Rompe Barreras y Avanza a Semifinales en el Open de Australia!

El tenista español Carlos Alcaraz ha trascendido sus límites al llegar a las semifinales del Open de Australia por primera vez, acercándose a la conquista del único título que falta en su impresionante carrera.

En su encuentro de cuartos de final, Alcaraz demostró su destreza al vencer a Alex de Miñaur con un sólido 3-0, mostrando un juego agresivo y preciso que le permitió tomar la delantera rápidamente. Con sets de 7-5, 6-2 y 6-1, Carlitos dejó claro que su determinación es inquebrantable.

Un Encuentro Dominante desde el Comienzo

Desde el primer punto, Alcaraz mostró su intención de superar su anterior mejor desempeño en el torneo. Con un potente derechazo, comenzó a tomar la iniciativa, rompiendo el servicio de De Miñaur en varias ocasiones, lo que marcó el tono del partido.

Primer Set: Estrategia y Adaptación

El primer set arrancó con un ritmo cómodo para el español. Aunque De Miñaur intentó resistir, Alcaraz supo leer el juego y ajustar su estrategia a tiempo, logrando una tercera rotura que le permitió cerrar el set de manera exitosa.

Un Juegolimpio y Sólido en la Segunda Manga

En el segundo set, Alcaraz dejó su huella con un excelente despliegue técnico. Con golpes cruzados y un control preciso del fondo de la pista, demostró que llevaba la ventaja en el partido. Se impuso con un contundente 6-2, mostrando su versatilidad y capacidad de adaptación.

Exhibición de Poder en el Tercer Set

El último set fue un espectáculo de poder y precisión. Alcaraz mostró por qué es el número uno del ranking mundial, con golpes que arrasaron a De Miñaur. Con un arranque de 3-0, cimentó su dominio y culminó el encuentro con un espectacular ace.

Una Mirada al Futuro

Con esta victoria, Carlos Alcaraz se posiciona como uno de los favoritos para conquistar el Open de Australia, un logro que hasta ahora le había sido esquivo. Ahora, se prepara para enfrentarse a Alexander Zverev en semifinales, con la vista puesta en la gran final y el Victoria Park como escenario de su ambición.