Incremento del 59% en casos de tuberculosis: Falta de inversión en prevención

Cada vez más preocupante, la tuberculosis sigue en ascenso en Argentina, con un incremento alarmante del 58,6% en los últimos cinco años. Este desafío exige una atención urgente y planes de acción efectivos.

Según el Ministerio de Salud, en 2020 se registraron 10.896 casos de tuberculosis, cifra que se disparó a 17.283 en 2025. Esta tendencia negativa ha llevado al gobierno a actualizar sus pautas para el manejo de esta enfermedad, algo que no ocurría desde 2013.

Presupuesto en Juego: Recursos No Ejecutados

En el ámbito presupuestario, el Ministerio de Salud cuenta con un programa general para el tratamiento de enfermedades como la tuberculosis, que tiene un total asignado de $ 3.214,84 millones anuales. Sin embargo, hasta ahora, no se ha utilizado ni un solo peso de este monto destinado a la “prevención y control de la tuberculosis”.

La Voz de los Expertos: Riesgos Aumentando

Alejandra Sánchez Cabezas, presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, enfatiza la seriedad de esta situación. “La tuberculosis es tratable, pero la falta de tratamiento puede llevar al aumento de gérmenes resistentes, lo que representa un riesgo significativo para la población”, advirtió.

Características de la Enfermedad

La tuberculosis se distingue por su cronicidad y la necesidad de tratamientos continuos. “La discontinuidad en el tratamiento genera resistencia bacteriana, lo que complica aún más su control”, explicó Cabezas.

Contexto Global y Nacional

El Ministerio de Salud subrayó que la tuberculosis es una de las principales causas de muerte por agentes infecciosos a nivel mundial, con más de 10 millones de casos y 1,2 millones de decesos reportados en 2024. En Argentina, la tasa de incidencia alcanzó 37,3 por cada 100.000 habitantes, un notable aumento respecto a los 22,6 casos reportados en 2020.

Casos Concentrados en Grandes Ciudades

El 66,1% de los casos registrados en 2025 provino de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la provincia de Salta destaca con la mayor tasa de incidencia, alcanzando los 60,5 casos nuevos por cada 100.000 habitantes.

Acciones en Curso del Ministerio de Salud

Para combatir esta problemática, el Ministerio ha implementado diversas estrategias, incluyendo la expansión del diagnóstico molecular a través de nuevos equipos GeneXpert y la entrega de 31.000 cartuchos necesarios para estudios.

Desafíos en la Ejecución Presupuestaria

A pesar de las cifras asignadas, la ejecución del presupuesto para el Control de la Tuberculosis ha sido muy limitada. Hasta ahora se han gastado $ 16,5 millones en comparación con un presupuesto propuesto de $ 1,5 millones, logrando una ejecución notablemente superior.

Un Escenario Preocupante para el Futuro

Los informes epidemiológicos indican que la tendencia de aumento de casos de tuberculosis continúa en 2026, con 2.061 casos registrados en las primeras semanas del año, superando la media de 1.673 de años anteriores. Las nuevas pautas ministeriales advierten que la incidencia podría crecer hasta 2030, destacando la urgencia de aumentar esfuerzos de prevención, especialmente en regiones con alta transmisión.