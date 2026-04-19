El café con leche y pan con manteca, una tradición que cambia

La Nostalgia del Consumo: La Despedida de San-Cor y su Impacto Emocional en los Argentinos

La reciente quiebra de la histórica cooperativa San-Cor ha desatado una ola de recuerdos y emociones en los argentinos, poniendo de relieve cómo el consumo trasciende lo económico y se convierte en un vínculo afectivo con el pasado.

La economía no siempre se guía por razones lógicas. Las decisiones de compra están profundamente influenciadas por emociones y recuerdos, especialmente para quienes han crecido con productos emblemáticos en sus mesas. La reciente quiebra de San-Cor, llevada por una deuda de 120 millones de dólares, es un claro ejemplo de esta conexión emocional que une a los consumidores con las marcas.

Un Vínculo de Generaciones

Para muchos argentinos, productos como la manteca de San-Cor no eran solo bienes de consumo: eran parte integral de su infancia. Cada desayuno con tostadas y manteca evocaba momentos familiares y recuerdos entrañables. Desde la infancia hasta la adultez, estos productos han acompañado a varias generaciones, creando lazos que trascienden el mero acto de comprar.

El Cierre de una Era

El cierre de San-Cor no sólo representa la pérdida de un proveedor de lácteos, sino también el final de una tradición alimentaria. La periodista Silvia Naishtat, en su columna, describe cómo el colapso de esta emblemática compañía afecta no solo a sus empleados, que enfrentan meses de salarios adeudados, sino también a toda una cultura alimentaria que giraba en torno a sus productos.

Impacto en el Consumo de Carne

De manera similar, el consumo de carne vacuna en Argentina ha mostrado una notable disminución, con una caída del 13,8% en los primeros meses del año. Esta baja en la demanda refleja una transformación en los hábitos de consumo y la búsqueda de alternativas más económicas, como el pollo y el cerdo.

Los Desafíos de la Economía Actual

En los últimos dos años, más de 22,600 negocios han cerrado su puertas en Argentina, dejando una huella emocional profunda en los consumidores. Cada cierre no es solo un número en un informe económico, sino una historia, un recuerdo, un sabor que se pierde. La falta de empresas que conecten emocionalmente con los consumidores crea un vacío difícil de llenar.

La Sed de Conexión Emocional

Un estudio reciente de la Universidad Católica Argentina sugiere que el 28,6% de los porteños experimenta algún tipo de malestar psicológico. ¿Estará esta disminución de la conexión con marcas tradicionales contribuyendo a este malestar? La creciente sensación de desconexión emocional podría estar en la raíz de esta crisis sentimental.

La Comida como Memoria