Crisis en Medio Oriente: Irán descarta entrega de uranio enriquecido mientras el estrecho de Ormuz sigue cerrado | Guerra EE.UU.-Israel contra Irán

La tensión aumenta tras las recientes declaraciones del ex presidente Donald Trump sobre el uranio de Irán.

Irán ha dejado claro que no cederá su uranio enriquecido a Estados Unidos. Esta declaración fue realizada por el vicecanciller iraní, Saeed Khatibzadeh, en una entrevista reciente, desmintiendo afirmaciones previas del ex presidente Donald Trump.

Reacciones de Irán ante las afirmaciones de Trump

En sus declaraciones, Khatibzadeh enfatizó: “No se enviará material enriquecido a Estados Unidos”. Agregó que aceptar condiciones que considera «inaceptables» no es una opción, dejando claro que están dispuestos a dialogar, pero bajo términos diferentes.

Las diferencias en las negociaciones

El vicecanciller también criticó la postura de Estados Unidos, acusándolo de mantener exigencias que Irán considera excesivas. En sus palabras: “Aún no hemos logrado un avance que nos permita una reunión formal, debido a que Estados Unidos no ha abandonado su postura maximalista”.

Contexto internacional

La situación en el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo, ha tenido repercusiones significativas. Irán ha reafirmado su control sobre esta zona estratégica, dificultando aún más el comercio internacional. La tensión continúa creciendo, debido a una mezcla de declaraciones y acciones que amenazan con escaladas en la región.