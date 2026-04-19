Newbery y Rada Tilly se enfrentan en la Cordillera

Este domingo, los equipos comodorenses Jorge Newbery y Rada Tilly saltarán al campo nuevamente por la tercera fecha del Torneo Provincial. La expectativa crece mientras buscan posicionarse para el Regional.

Partidos decisivos para ambos equipos

A las 14:30, Jorge Newbery se medirá ante Independiente en Esquel, y Rada Tilly hará lo propio contra Belgrano en Cholila. Este será un momento crucial para ambos, ya que después de un mes sin competencia, deben demostrar su valía en la cancha.

Un inicio prometedor en el Torneo

Los representantes de Comodoro Rivadavia comenzaron el torneo con buen pie. Newbery triunfó 2-1 sobre Gaiman FC en su debut, mientras que Rada Tilly logró un resultado idéntico contra Deportivo Roca, también en sus respectivos estadios.

Desafíos en la Cordillera

Después de una jornada libre, ahora se enfrentan a importantes rivales en condiciones adversas. Newbery se enfrentará a un Independiente que viene de perder 3-0 ante Gaiman, mientras que Rada Tilly se desplazará hacia Cholila, donde Belgrano sufrió una derrota similar contra Roca de Rawson.

Ambos equipos en búsqueda de la victoria

Con miras a asegurar un buen panorama para los próximos encuentros, Jorge Newbery y Rada Tilly están decididos a sumar puntos en este tercer capítulo del torneo. El fútbol provincial promete emociones y todas las miradas estarán puestas en estos enfrentamientos.

Programa de partidos

Domingo, tercera fecha – 14:30 h

Zona 1

Independiente (Esquel) vs. J. Newbery

Libre: Gaiman FC

Zona 2

Belgrano (Cholila) vs. Rada Tilly

Libre: Deportivo Roca.