India se prepara para recibir a 15 líderes mundiales en la cumbre de inteligencia artificial en Nueva Delhi

Del 16 al 20 de febrero, Nueva Delhi será el epicentro de la revolución tecnológica con la llegada de líderes globales para la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial.

Una Cumbre Sin Precedentes

India está lista para recibir a al menos 15 jefes de Gobierno durante la cumbre más grande de IA celebrada hasta la fecha, según anunció el ministro Ashwini Vaishnaw en una rueda de prensa. Este evento, que se llevará a cabo en Nueva Delhi, se posiciona como un hito en la agenda tecnológica internacional.

Líderes Globales Confirmados

Aunque la lista completa de asistentes aún no se ha divulgado, ya han confirmado su presencia importantes figuras como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el primer ministro de España, Pedro Sánchez.

Referentes del Sector Tecnológico

Además de los líderes gubernamentales, se espera la participación de destacados expertos y empresarios del sector tecnológico. Entre ellos estarán el CEO de Nvidia, Jensen Huang, el CEO de Google, Sundar Pichai, y el fundador de Microsoft, Bill Gates. Su presencia resalta la importancia de la cumbre en el contexto de la innovación global.

Temáticas Clave a Abordar

Este encuentro girará en torno a siete ejes temáticos que incluyen el uso de la IA para el crecimiento económico y su papel como bien social, la democratización de sus recursos, y la inclusión y empoderamiento social. La seguridad, confiabilidad y el capital humano requerido para su desarrollo también serán puntos centrales de discusión.

Un Llamado a la Colaboración Global

El ministro Vaishnaw instó a las naciones a abordar el desarrollo de la inteligencia artificial de manera integral y a unirse para expresar una postura común. Esta convocatoria busca desplazar el enfoque sobre los problemas de seguridad que dominaron cumbres previas en Francia, Corea del Sur y el Reino Unido.

Un Paso hacia el Futuro

La Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial se presenta como una oportunidad invaluable para el diálogo y la colaboración entre países del Sur Global, destacando el potencial de esta tecnología para transformar economías y sociedades en una era digital.