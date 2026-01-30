Todo sobre el nuevo episodio: fecha, hora y más detalles

La Espera Terminó: El Estreno del Capítulo 3 de "El Caballero de los Siete Reinos" Llega a HBO Max

Este domingo, los fanáticos de Poniente están de fiesta. El tercer episodio de la esperada precuela de "Juego de Tronos", "El Caballero de los Siete Reinos", se estrena en HBO Max, trayendo consigo todo el drama y la aventura que define a este universo épico.

Las emociones están al rojo vivo, ya que **la serie nos transporta a un tiempo 90 años antes de los acontecimientos de la saga original**. Aquí, seguimos las peripecias de un caballero errante y su joven escudero en un entorno más crudo y humano de Westeros. A continuación, te contamos todo lo que necesitas saber sobre el estreno y qué esperar del nuevo episodio.

Horarios de Estreno para el Capítulo 3 de «El Caballero de los Siete Reinos»

HBO ha decidido lanzar el tercer episodio, titulado «The Squire», a la **10:00 p.m. (ET)**, garantizando que la espera se termine al mismo tiempo para todos los fans alrededor del mundo. Por lo tanto, si estás en América, disfrutarás del estreno el domingo por la noche, mientras que los espectadores en Europa y en el Cono Sur deberán aguardar hasta la madrugada del lunes.

¿Qué Nos Ofrecerá «El Caballero de los Siete Reinos», Capítulo 3?

En «The Squire», la calma matutina en el campamento de Ashford se transforma rápidamente en caos durante el primer día del torneo. El joven Egg intenta manejar el caballo indómito de Dunk, pero su esfuerzo es en vano. A medida que se desarrolla la competición, Dunk se enfrenta a una propuesta intrigante del mayordomo de Ashford, mientras las tensiones crecen con la presencia del príncipe Aerion Targaryen, quien desata su crueldad al deshonrar a su oponente.

Las cosas se tornan aún más complicadas cuando una presentación teatral provoca la ira de Aerion, llevando a Dunk a intervenir en un acto de valentía que resulta en su arresto y un oscuro destino a la vista. Este alto precio por defender lo que considera justo establece el escenario para el icónico Juicio de los Siete, desafiando a Dunk a cuestionar qué tan alto es el coste del honor.

Calendario de Estrenos de «El Caballero de los Siete Reinos»

La primera temporada constará de **seis episodios**, con estrenos semanales que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos. El espíritu fiel a las novelas cortas de George R.R. Martin promete capturar la esencia pura de las historias. Aquí te presentamos el calendario completo para seguir las aventuras de Dunk y Egg:

¿Habrá Más Contenido de «El Caballero de los Siete Reinos»?

¡Sí! La segunda temporada ya ha sido confirmada, asegurando que las historias de Dunk y Egg seguirán cobrando vida en la pantalla. Esta continuación nos permitirá explorar narrativas aún más profundas y conmovedoras en el vasto universo de los Siete Reinos.