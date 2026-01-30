Encuesta: El 60% de los argentinos se endeuda para cubrir gastos diarios

Más del 57% de los argentinos está endeudándose para hacer frente a los gastos diarios, según una encuesta de Pulso Research realizada a principios de enero de 2026. Este alarmante dato pone de manifiesto la creciente presión económica que enfrentan los hogares en el país, especialmente en un escenario marcado por la inflación y la insuficiencia de ingresos.

La Realidad del Endeudamiento en el Hogar

El estudio destaca que el endeudamiento se ha convertido en una herramienta común para mantener la economía familiar. Casi el 60% de los encuestados ha aumentado su nivel de deuda en comparación con el año anterior. Esta tendencia crece en un contexto donde dos de cada tres argentinos afirman que sus salarios no son suficientes para llegar a fin de mes.

Presión Financiera Generalizada

El incremento del endeudamiento no es exclusivo de un segmento de la población. Se ha observado en diversos grupos etarios y económicos, evidenciando una problemática estructural relacionada con la capacidad de los ingresos para cubrir los costos de vida. Además, un 63,3% de los encuestados confesó haber reducido su consumo en el último mes, priorizando gastos esenciales.

Desafíos en el Ahorro y el Ocio

Las mismas dificultades que afectan el consumo también repercuten en la capacidad de ahorro. Solo el 33,5% de los hogares logra guardar algo de sus ingresos, mientras que más del 60% admite que carece de la posibilidad de ahorrar. Esta limitación es especialmente pronuncida en personas mayores de 30 años.

Impacto en el Turismo

Este panorama financiero afecta también las decisiones sobre ocio y descanso. Apenas un 11,5% de los encuestados planeó vacaciones para el verano, cifra que se mantiene estable respecto al año anterior. La mayoría opta por destinos nacionales, reafirmando la preferencia por mantener un control estricto sobre los gastos.

Un Inicio de Año Complicado

El comienzo de 2026 se caracteriza por dificultades económicas para los argentinos, con un 60% de la población recurriendo al endeudamiento para cubrir gastos básicos. Este escenario resalta la fragilidad financiera de los hogares y plantea importantes interrogantes sobre el futuro económico del país.