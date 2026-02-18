Industria 2025: Un 15% menos que 2023, mientras la construcción se desploma un 21%

Un nuevo informe de Empiria Consultores revela un avance moderado en la economía argentina para diciembre, destacando tanto los logros como los desafíos de los sectores industriales y de construcción.

Indicadores Clave de la Actividad Económica

Según el Informe de Empiria Consultores, la actividad económica cerró diciembre con un crecimiento del 0,5% mensual, compensando la caída de noviembre y logrando un aumento del 0,2% en el cuarto trimestre. Este es el segundo trimestre consecutivo de crecimiento, después del 0,3% registrado en el tercero.

No obstante, el balance anual revela un estancamiento en la economía, con un crecimiento interanual para diciembre de solo 0,1%. Las proyecciones para 2025 sugieren un avance del 4,1% en comparación con 2024, aunque este número se ve influenciado principalmente por el efecto arrastre del año anterior.

Desafíos en el Sector Industrial

El informe pone de manifiesto la situación crítica de la industria, que registró una caída del 0,1% mensual y del 3,9% interanual en diciembre. Aunque el año terminó con un aumento del 1,6%, esta mejora es superficial, debido a que se comparó con una baja significativa en 2024.

La producción industrial de diciembre fue 15% menor a la de principios de 2023, indicativo de una tendencia preocupante. Para 2026, se estima un arrastre estadístico negativo del -2,5%, implicando que la industria podría enfrentar nuevos retrocesos si no se implementan cambios significativos.

Desempeño del Sector Construcción

El sector de la construcción mostró una recuperación en diciembre, con un crecimiento del 3,8% mensual y 2,8% interanual, aunque el nivel de actividad sigue siendo 21% inferior al de noviembre de 2023. El total anual culminó con un alza del 6,8%.

El informe distingue entre obras públicas y privadas. En diciembre, los insumos para obras públicas cayeron 11,6% mensual, pero crecieron 44% en el acumulado anual gracias a proyectos provinciales. Por otro lado, los insumos para obras privadas se mantuvieron estancados, con una caída del 10% interanual.

Proyecciones y Expectativas para el Futuro

Las señales para enero son mixtas. Mientras que el Índice Construya experimentó un descenso del 11,6% mensual, los despachos de cemento aumentaron un 2,1%. Esto sugiere que, a pesar de algunos indicadores positivos, la incertidumbre económica sigue presente.