Santa Sylvina detiene un desmonte ilegal en monte nativo

Los defensores del medio ambiente se encuentran en alerta tras un nuevo caso de desmonte ilegal en Chaco, específicamente en la localidad de Santa Sylvina. Autoridades locales han tomado cartas en el asunto, impidiendo la remoción no autorizada de bosque nativo.

El procedimiento realizado por la División de Operaciones Rurales de Villa Ángela, en colaboración con la Sección Villa Berthet y el Departamento Villa Ángela, evidenció un movimiento sospechoso de maquinaria pesada en un campo de Villa Correa, destapando una grave transgresión ambiental.

Extracciones prohibidas en terrenos autorizados solo para limpieza

Los agentes hallaron una máquina «Michigan» en pleno trabajo de extracción de árboles y arbustos. El propietario del campo, un hombre de 43 años, alegó que solo contaba con permiso para la limpieza de malezas. Sin embargo, la operación excedía este permiso, constituyendo una posible infracción a la Ley de Bosques N° 2079-R, que protege el monte nativo en la región.

Ante esta situación, la Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de la Producción del Chaco, se involucró inmediatamente, ordenando la suspensión de los trabajos y la elaboración del acta correspondiente. Inspectores del ministerio evaluarán el impacto ambiental en las próximas horas.

Aumento de controles tras el desmonte en Río Muerto

Este operativo llega poco después de otro en Río Muerto, donde se detuvo un desmonte ilegal de 550 hectáreas y se incautaron cuatro topadoras. La modalidad de operación fue catalogada como “topado con cadena”, una práctica destructiva que ha generado preocupación entre los ambientalistas.

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, advirtió que las multas por estas infracciones podrían superar el valor de mercado de las tierras afectadas, destacando que actualmente no hay permisos vigentes para cambios en el uso del suelo en la provincia.

El gobierno provincial ha intensificado los controles en el área, asegurando que los fondos recaudados por las sanciones serán invertidos en programas de forestación y recuperación del monte nativo chaqueño.

La investigación en Santa Sylvina ha sido clasificada como una “supuesta infracción a la normativa forestal provincial”, mientras tanto se aguarda un informe técnico que determinará la magnitud del daño y las sanciones que podrían aplicarse.